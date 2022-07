Lidl powiększa sieć sklepów w Radomiu

Autor: oprac. OW

Data: 05-07-2022, 09:37

7 lipca Lidl otwiera swój szósty obiekt w Radomiu, przy Alei Wojska Polskiego 12.

Lidl powiększa sieć sklepów w Radomiu. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Lidl otwiera szósty sklep w Radomiu

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Radomiu, przy Alei Wojska Polskiego 12, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1180 mkw. W obiekcie zatrudnionych zostanie 27 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach od 6:00 do 22:00.

Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 90 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będzie kawa parzona przez baristów oraz prezenty niespodzianki.

W sklepie wykorzystano ekologiczne rozwiązania

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.: system odzysku ciepła z lodówek chłodniczych oraz energooszczędne oświetlenie LED. Ponadto już niebawem na budynku zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

Powyższe rozwiązania mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.