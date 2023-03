Lidl Polska wystartował z kampanią wizerunkową „Jeszcze więcej Lidla na Lidl.pl”. Sieć stawia na omnichannel, przekonując klientów do zakupów w sklepie internetowym. Zwraca uwagę m.in. na różnorodność i bogaty wybór produktów, także tych spoza aktualnej oferty sklepów stacjonarnych.

Nowa kampania Lidla ma zachęcić klientów do kontynuowania zakupów w domu/ fot. mat. prasowe

Lidl.pl to platforma do robienia zakupów online powstała w 2019 roku. Najnowszej kampanii wizerunkowej towarzyszy hasło „Jeszcze więcej Lidla na Lidl.pl”. Lidl Polska każdego tygodnia skupia się na promocji wybranej kategorii produktów: do kuchni, do domu czy mody i zabawek.

Celem jest zachęcenie Polaków do zapoznania się z ofertą platformy, na której – poza produktami znanych producentów – znajdują się produkty marek własnych sieci: Silvercrest, Parkside, Crivit, Esmara czy Lupilu, a także liczne promocje i aktualne gazetki. Różnorodność oferty potwierdza obietnica wpisana w logo sklepu internetowego – "Zawsze. Więcej. Online".

- Zauważamy wzrost liczby omniklientów, czyli osób korzystających zarówno z oferty sklepów stacjonarnych, jak i platformy online. Chcemy pokazać, że zakupy poprzez sklep internetowy Lidl.pl są szybkie, wygodne i funkcjonalne. Aby kupić przydatne akcesoria: odzież, artykuły do domu czy sprzęt AGD, wystarczy kilka kliknięć. Każdy produkt jest opatrzony opisem, a dokonanie właściwego wyboru ułatwiają opinie innych kupujących. Ponadto, klienci mają 30 dni na zwrot towaru, duży wybór metod płatności oraz kilka form dostaw – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR w Lidl Polska.

Oprócz spotu telewizyjnego, zaplanowano współprace z influencerami i reklamy OOH, które wspierają materiały in-store oraz komunikacja w mediach własnych: na stronie Lidl.pl, kanałach społecznościowych Lidl Polska, aplikacji Lidl Plus oraz newsletterze. Za produkcję spotów odpowiedzialna jest agencja Heart&Brain. Kampania potrwa do 30 marca.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl