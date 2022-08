Lidl przebije Biedronkę? Wprowadza bluzy... z fusów kawy [ZDJĘCIA]

Data: 24-08-2022, 10:19

Od 22 sierpnia w sklepach Lidl Polska dostępna jest nowa, jesienna kolekcja odzieży. W ofercie znalazła się m.in. bluza z materiału powstałego m.in. z poddanych recyklingowi fusów kawy.

Bluza damska S-Café marki Crivit dostępna w Lidlu wykonana z ekologicznego materiału, powstałego m.in. z poddanych recyklingowi fusów kawy; fot. mat.pras.

Lidl: Bluza z fusów

Lidl zaskakuje asortymentem odzieżowym. W jesiennej ofercie znalazła się m.in. damska bluza z kapturem wykonana z ekologicznego materiału, powstałego m.in. z poddanych recyklingowi fusów kawy. Jest ona dostępna w dwóch kolorach oraz rozmiarach od S do L w cenie 49,99 zł/ 1 szt.

W kolekcji znajdują się również damskie joggery z bawełną za 54,90 zł / 1 szt. oraz sportowe spodnie marki Crivit w cenie 29,99 zł/ 1 parę.

Od poniedziałku 22 sierpnia w sklepach Lidl klienci znajdą również damskie bluzki z długim rękawem marki Esmara w cenie 39,98 zł/ 2 szt. Można je kupić w trzech wariantach kolorystycznych i rozmiarach od XS do L, za 49,99 zł/ 1 szt.

W sklepach stacjonarnych Lidl Polska nie zabraknie również odzieży dla panów. W ofercie można znaleźć m.in. męskie bluzy marki Livergy, z logo U.S. Grand Polo Equipment & Apparel, ozdobione haftem oraz nadrukami na rękawach. Dostępne są one w trzech kolorach: szarym, czerwonym i granatowym, oraz rozmiarach od S do XL, w cenie 69,90 zł/ 1 szt. Uzupełnieniem są męskie spodnie dresowe z bawełną w dwóch kolorach: szarym i granatowym, oraz rozmiarach od M do XL, oferowane za 69,90/ 1 szt.

Biedronka jak Gucci?

Przypomnijmy, że 4 lipca Biedronka po raz pierwszy w swojej historii wprowadziła do sprzedaży limitowaną kolekcję ubrań sygnowaną logo.

"Co może łączyć Biedronkę z takimi markami, jak Gucci, Versace czy Louis Vuitton? Unikalne kolekcje z charakterystycznym logo. Biedronka wprowadza do sprzedaży pierwszą w swojej historii kolekcję ubrań sygnowanych logotypem sieci - Biedronka Fan Collection" - reklamowała się sieć, zapowiadając swoją kolekcję ubrań.

