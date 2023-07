Tydzień temu Biedronka reklamowała swoją akcję obniżenia na stałe 60 produktów z oferty. Lidl podbija stawkę.

Nie 60, a 100 produktów taniej w Lidlu; fot. shutterstock.com / Anna Gawlik

Od poniedziałku (10.07) sieć Biedronka obniża ceny regularne 60 produktów.

Długo nie czekaliśmy na odpowiedź Lidla. "100 produktów taniej".

Biedronka obniża ceny 60 produktów

Od poniedziałku (10.07) sieć Biedronka obniża ceny regularne 60 produktów. Klienci będą mogli kupić jeszcze taniej podstawowe artykuły, m.in. sery, mąki, kasze, makarony i bakalie. W przypadku niektórych artykułów spożywczych cena spadła aż o 16%.

Akcji towarzyszy kolejna odsłona całorocznej kampanii "Do Biedronki IDĘ", która fakt obniżenia cen regularnych wskazuje jako kolejny powód, by pójść do Biedronki.

100 produktów taniej w Lidlu

W nowej gazetce Lidla od pierwszej strony wzrok klientów przyciąga duży żółto-czerwony (przypadek?) napis "100 produktów taniej", a na kolejnych stronach znajdujemy także dopisek "Dlatego zakupy robię w Lidlu". Jak zaznaczono akcja rozpoczęła się już w piątek 14 lipca.

Co można znaleźć w nowych, niższych cenach w Lidlu? Głównie nabiał (szeroka oferta pakowanych serów marki własnej Pilos, jogurty, twarogi, śmietanki), ale także jaja, mrożone krewetki, parówki, kiełbasę śląską, owoce, bakalie, kasze i ryże, makarony, oleje, mąki, lody, przekąski i artykuły higieniczne.

Wojna cenowa Lidla i Biedronki. W grze też Dino

Jak pisaliśmy niedawno, inflacja wyhamowuje, rośnie presja na dostawców, a polski klient jest coraz bardziej wymagający i coraz mocniej analizuje ceny w gazetkach i na paragonie. W dochodzeniu swoich spraw wspiera go UOKiK. To wszystko powoduje, że gazetki cenowe Biedronki, Lidla czy Dino zaczęły przypominać koncert życzeń.

Gazetki to roadmapa dla poszukiwaczy okazji. Przeglądając promocje można jednoznaczenie określić co jest na topie. A od kilku tygodni w broszurach dominuje kilka kategorii. To najczęściej mleko i nabiał, oleje i tłuszcze, kawa, piwo i lody.

Inflacja hamuje. Ceny żywności w czerwcu spadły względem maja

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. wzrosły rdr o 11,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się - podał GUS. Ceny w kategorii "Żywność i napoje bezalkoholowe" wzrosły o 17,8 proc. rdr oraz spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym. "To spadek pierwszy raz od dwóch lat" - podawali analitycy Banku Pekao SA.

Patrząc na ceny w gazetkach zastanawiające jest czy "okazje" zmienią się w stały trend zniżkowy na półkach.

