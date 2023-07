Lidl przegrał w niemieckim sądzie spór o kaucje za opakowania. Zwróci konsumentom pieniądze także za zgniecione puszki.

Lidl przegrał spór o kaucje za opakowania; PAP/DPA

Lidl w sądzie z konsumentami. Sprawa o kaucje za opakowania zwrotne

Lidl musi również odbierać spłaszczone lub uszkodzone puszki. Tak zdecydował sąd okręgowy w Stuttgarcie - poinformowało centrum porad konsumenckich Badenii-Wirtembergii.

Klient skarżył się, że chciał bezskutecznie odzyskać kaucje za spłaszczone puszki. W sklepie zasugerowano mu, że albo celowo je zniszczył, albo już raz oddał już puszki do automatu, dlatego były takie płaskie. Klient złożył więc skargę do centrum konsumenckiego. Dyskonter był zdania, że ​​zwrotowi podlegać będą tylko opakowania, które mają taki sam kształt jak opakowania wprowadzone do obrotu.

Supermarkety muszą odbierać zniszczone puszki i butelki zwrotne

W końcu wniesiono pozew do sądu rejonowego w Stuttgarcie, gdzie klient wygrał sprawę.

Logo kaucji było wyraźnie rozpoznawalne, więc supermarkety muszą odbierać puszki i butelki zwrotne, gdyby zostały zgniecione lub uszkodzone.

Według centrum porad konsumenckich wielokrotnie niesłusznie odmawia się zwrotu kaucji. Ani zepsuta maszyna, ani rzekomo za stary kwit kaucyjny nie jest powodem, bo ważny jest trzy lata.

System kaucyjny w Polsce

Wkrótce system kaucyjny będzie wzbudzał emocje konsumentów także w Polsce.

13 lipca Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą w Polsce system kaucyjny.

Zgodnie z przepisami, puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania, a pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl