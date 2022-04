Lidl: przez cały rok będziemy korzystać wyłącznie z zielonej energii

Sieć Lidl Polska podjęła kolejne kroki w zakresie neutralności klimatycznej. Firma podpisała umowę ze sprzedawcą energii gwarantującą pochodzenie energii w 100% z OZE.

Autor: oprac. OW

Data: 07-04-2022, 15:44

Lidl: przez cały rok będziemy korzystać wyłącznie z zielonej energii, fot. shutterstock

Sieć Lidl Polska przeszła w 100% na zieloną energię

Lidl podpisał umowę ze sprzedawcą energii gwarantującą pochodzenie energii w 100% z OZE. W 2022 roku wszystkie obiekty spółki będą pracowały wyłącznie w oparciu o zieloną energię. Co to jednak oznacza w praktyce? Sprzedawca energii zapewnia na rzecz Lidla tzw. Gwarancje Pochodzenia, czyli dokumenty poświadczające odbiorcy wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Sprzedawca energii określa także w dokumentach ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Po zakończonym roku dostaw, Lidl Polska otrzyma certyfikat potwierdzający, że wolumen energii zużytej w danym roku kalendarzowym, w 100% pochodził z OZE. Dokument wydawany jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie umarzany przez sprzedawcę na rzecz Lidl. To duża zmiana dla organizacji, ale i dla rynku, który prawdopodobnie będzie podążał w tym kierunku.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lidl: Cel klimatyczny

Firma Lidl Polska zdefiniowała własne konkretne plany i działania, na podstawie swojego istniejącego śladu węglowego, dążąc do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw. Zgodnie z międzynarodową strategią klimatyczną, Lidl Polska stosuje podejście polegające na tym, że najpierw unika emisji, następnie ją redukuje, a na końcu kompensuje, gdy nie ma innych możliwości.

Do 2030 r. Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 r.). Aby osiągnąć cele klimatyczne, sieć handlowa opracowała w ramach swojej strategii klimatycznej plan działania - dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które występują w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidl.

Lidl wspiera redukcję emisji CO2

W Lidlu został przeprowadzony audyt, który zakończył się przyznaniem certyfikatu ISO 50001 stanowiącego międzynarodowy standard zarządzania energią. W sklepach stosowane są ekologiczne rozwiązania, takie jak odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystywany w celu ogrzewania obiektu, rekuperację, pełne energooszczędne oświetlenie LED – zarówno wewnątrz obiektu jak i na parkingu, wraz ze sterowaniem oświetleniem mającym na celu optymalizację jego zużycia. Flagowym projektem, stosowanym powszechnie od wielu lat są pompy ciepła jako odnawialne źródło energii. Wszystkie nowo wybudowane sklepy posiadają instalację fotowoltaiczną, a dodatkowo jest ona instalowana w istniejących już placówkach.

Lidl bezpłatnie udostępnia także swoim klientom stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Obecnie stacje funkcjonują przy sześciu placówkach Lidl oraz kolejne dwie przy Centrum Dystrybucyjnym oraz przy centrali firmy.

Przy powstającym Centrum Dystrybucji Lidl w Dobroszycach, zostanie posadzona łąka kwietna. Firma stworzyła łąki kwietne obok swoich wybranych sklepów, a pierwsze efekty tych działań widać m.in. w Lublinie, Wrocławiu, Opolu Lubelskim, Ustroniu Morskim, Swarzędzu oraz Warszawie.

Kolejny istotny obszar działań firmy to zrównoważony asortyment. Wprowadzenie produktów neutralnych dla klimatu stanowi natychmiastową kompensację emisji CO2, która powstaje w wyniku uprawy, produkcji, transportu i utylizacji. Pierwsze kroki w zakresie neutralności klimatycznej obejmą markę własną Lidla Vemondo. Pod marką Vemondo, klienci znajdą produky wegańskie. Na produktach takich jak klasyczne tofu, jogurt sojowy, BIO napój sojowy oraz alternatywy dla mleka, czyli napój owsiany, migdałowy i kokosowy, klienci wkrótce zauważą oznaczenie, mówiące o tym, że dany produkt jest neutralny dla klimatu.