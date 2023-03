Lidl w zeszłym roku nawiązał współpracę z firmami, które obecnie instalują stacje ładowania samochodów elektrycznych przy sklepach sieci - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Lidl: przy naszych sklepach instalowane są stacje ładowania, fot. mat. prasowe

Rozwój sieci stacji ładowania pojazdów

Infrastruktura ładowarek do samochodów elektrycznych zaczyna się rozwijać, ponieważ istnieje ustawowy wymóg, aby od stycznia 2025 r. obiekty niemieszkalne, które posiadają co najmniej 20 miejsc parkingowych, udostępniały możliwość ładowania aut elektrycznych.

Wymóg ten dotyczy marketów, galerii i parków handlowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej, takich jak stadiony, biura, urzędy i uniwersytety. Chociaż do stycznia 2025 roku jest jeszcze sporo czasu, firmy już teraz muszą się za to zabrać, ponieważ budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych może być czasochłonna. Grigoriy Grigoriev, Power Dot Polska tłumaczy, że budowa stacji ładowania zajmuje od 6 do 24 miesięcy.

- Większość tego czasu pochłaniają procedury związane z przyłączeniem do sieci energetycznej, jeśli budynek nie posiada zapasu mocy. Przy większej liczbie punktów ładowania konieczne może być dodatkowo uzyskanie pozwolenia na budowę. Odbioru wykonanej instalacji dokonuje Urząd Dozoru Technicznego – wylicza Grigoriy Grigoriev.

Jak się do tego przygotowują sklepy?

Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że Lidl w zeszłym roku nawiązał współpracę z firmami, które obecnie instalują stacje ładowania przy sklepach sieci.

- Dążymy do tego, aby do 2025 roku wszystkie z nich były wyposażone w ładowarki. Dzięki temu właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli je naładować w trakcie robienia zakupów - tłumaczy.

- Realizacja tak dużej inwestycji wiąże się z pewnymi wyzwaniami. W przypadku części sklepów, występujemy do operatora sieci dystrybucji z wnioskiem o wykonanie nowego przyłącza, umożliwiającego montaż wydajnych stacji ładowania. Znajdują się one przy około 50 naszych obiektach - mówi Aleksandra Robaszkiewicz.

