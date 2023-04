W tym roku Lidl zorganizował wielką akcję promocyjną aplikacji Lidl Plus, w ramach której oferuje do 350 zł rabatu na zakupy w swoich sklepach!

Lidl przygotował prezent dla pracowników przed Wielkanocą/ fot. Shutterstock

Lidl zaprasza wszystkich swoich pracowników (i nie tylko!) do wzięcia udziału w wielkiej akcji promocyjnej Lidl Plus, w ramach której otrzymają oni kupony rabatowe o łącznej wartości 350 zł. W akcji Lidla oprócz pracowników wezmą również udział współpracownicy, a także osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów sieci.

Co dostaną pracownicy Lidla przed świętami?

Od 3 kwietnia 2023 r. każdy z ponad 27 000 pracowników, w ramach wielkiej akcji promocyjnej aplikacji zakupowej Lidl Plus, może otrzymać dwa kupony rabatowe o wartości 100 zł oraz jeden kupon rabatowy na kwotę 150 zł.

Jednak Święta to również doskonała okazja do obdarowywania! Każdy z pracowników może wykorzystać kupony sam lub przekazać je bliskim osobom. Dzięki temu akcja dociera również do innych użytkowników aplikacji Lidl Plus. Z kuponów rabatowych można skorzystać od 3 kwietnia do 31 maja br.

Warto podkreślić, że to nie pierwszy raz, kiedy Lidl Polska organizuje taką akcję. Przed świętami Bożego Narodzenia każdy pracownik w ramach akcji promocyjnej aplikacji zakupowej Lidl Plus otrzymał kupony o łącznej wartości 1000 zł.

