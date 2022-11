Lidl przygotował dla swojego zespołu dodatkowy bonus świąteczny. Kupony dla każdego pracownika osiągnęły rekordową wartość - 25% wyższą niż jeszcze rok wcześniej. Firma przeznaczyła na ten cel 30 000 000 zł, co oznacza, że każda osoba zatrudniona w Lidl Polska otrzyma kupony/bonus zakupowy o wartości 1000 zł.

Lidl przygotował prezent dla pracowników. Dostaną bony na zakupy/ fot. Shutterstock

1000 zł na zakupy dla pracowników Lidla

Już 6.12.2022 każdy pracownik, w ramach wielkiej akcji promocyjnej aplikacji zakupowej Lidl Plus, otrzyma cztery kupony rabatowe o wartości 100 zł oraz trzy kupony rabatowe na kwotę 200 zł. Czas na ich wykorzystanie każdy z 27 000 pracowników Lidl Polska będzie miał, do końca lutego 2023 r.

Dodatkowo sieć przygotowała prezenty świąteczne dla wszystkich dzieci swoich pracowników - do ich rąk trafi ponad 23 500 specjalnych świątecznych paczek pełnych zabawek i smakołyków. Przygotowano różne warianty prezentów dostosowane do zainteresowań różnych grup wiekowych najmłodszych.

Do kiedy można wykorzystać bony?

Do wykorzystania 1000 zł w Lidl Plus sieć zaprosiła wszystkich swoich pracowników, współpracowników, a także osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów w ramach wielkiej akcji promocyjnej aplikacji zakupowej Lidl Plus.

