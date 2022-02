Lidl przygotował się na Walentynki (zdjęcia)

Specjalna, walentynkowa oferta dostępna jest w sklepach stacjonarnych Lidl oraz na lidl.pl od 3 lutego, do wyczerpania zapasów.

Lidl przygotowany na Walentynki, fot. shutterstock

Walentynkowy prezentownik od Lidl Polska

Efektowna bielizna to chyba jeden z bardziej sprawdzonych pomysłów na prezent z okazji walentynek. To wybór dla osób, które nie tylko chcą zachwycić wyglądem partnera, ale także chcą poczuć się wyjątkowo same dla siebie. W ofercie Lidl Polska znajdziemy m.in. koszulkę nocną (29,99 zł/ 1 szt.) oraz będziemy mogli wybierać w biustonoszach np. koronkowych, bralette czy ze wzmocnionymi fiszbinami – od 14,99 zł za sztukę oraz fig damskich – już od 7,99 zł za sztukę.

Coś dla miłośniczek rytuałów pielęgnacyjnych

Wiele kobiet uwielbia zadbać o swoją urodę podczas specjalnych rytuałów. Takie zabiegi można z powodzeniem wykonywać w domu. Wystarczy wyposażyć się w odpowiedni sprzęt. Z myślą o tym Lidl Polska z okazji święta zakochanych przygotował ofertę z akcesoriami do stylizacji włosów.

3 lutego w Lidlu będzie dostępna specjalna oferta na akcesoria sygnowane nazwiskiem topmodelki, Alessandry Ambrosio. W sprzedaży dostępna będzie m.in. suszarka z jonizacją, dzięki której suszenie będzie bardziej bezpieczne dla włosów (79,90 zł/ 1 zestaw). Wśród akcesoriów do stylizacji włosów znajdziemy ponadto szczotkę prostującą z jonizacją (69,90 zł/ 1 zestaw) oraz obrotową lokówkosuszarkę z jonizacją (99 zł/ 1 zestaw). Miłośniczki metamorfoz natomiast z pewnością zainteresuje wielofunkcyjny zestaw do stylizacji 7 w 1 (89,90 zł/ 1 zestaw).

Walentynki: oferta dla panów

Z okazji najbardziej romantycznego dnia w roku sieć nie zapomina także o panach. W najnowszej ofercie sieci znajdziemy szeroki wybór skarpetek z humorystycznymi motywami (4,99 zł/ 1 para). Na uwagę zasługuje fakt, że zawierają one wysoką zawartość bawełny pozyskanej zgodnie z certyfikatem Cotton made in Africa. W ofercie znajdą się także męskie bokserki sprzedawane w zestawie dwóch sztuk (21,98 zł/ 1 zestaw).

Dodatkowo wyłącznie w czwartek, 3 lutego, będzie obowiązywała specjalna promocja na rotacyjną maszynkę do golenia, wyposażoną m.in. w nakładkę do stylizacji brody (79 zł/ 1 zestaw zamiast 99 zł).