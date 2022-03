Lidl rekrutuje do pracy uchodźców. Zapewnia naukę jęz. polskiego

- W ramach rekrutacji jest przestrzeń dla kandydatów z innych krajów. Narodowość nie ma znaczenia. Liczą się wyłącznie kompetencje - informuje Lidl Polska.

Sieć Lidl Polska podkreśla, że stosuje politykę równych szans i od początku swojej działalności jest otwarta na pracowników różnych narodowości, którzy są częścią zespołu Lidla. Mając świadomość, że wielu obywateli tego kraju będzie poszukiwać w najbliższych tygodniach w Polsce pracy, firma właśnie dostosowuje swoje oficjalne platformy rekrutacyjne tak, aby dotrzeć do nich z propozycją pracy jak najszerzej – od tej pory wybrane ogłoszenia rekrutacyjne będą publikowane w języku polskim oraz ukraińskim.

Lidl Polska rekrutuje m.in. uchodźców z Ukrainy

Zespół Lidl Polska liczy aktualnie 25 tys. osób. Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie, przeznaczając na utworzenie nowych miejsc pracy blisko 100 mln zł. Planowane w tym roku inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1 500 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

W ramach rekrutacji jest przestrzeń dla kandydatów z innych krajów. Narodowość nie ma znaczenia. Liczą się wyłącznie kompetencje. Lidl Polska podkreśla także, że dysponuje doświadczeniem zarówno w rekrutacji, ale przede wszystkim integracji pracowników różnych narodowości w ramach firmy. Aby jeszcze lepiej dotrzeć z propozycją pracy do obywateli Ukrainy, którzy będą jej poszukiwać w najbliższych miesiącach, od tej pory wybrane ogłoszenia rekrutacyjne do pracy w Lidl Polska będą publikowane w języku polskim oraz ukraińskim. W procesie rekrutacji kandydatów z Ukrainy Lidl wykorzysta także social media.

Co Lidl oferuje kandydatom?

Firma proponuje wszystkim kandydatom, niezależnie od narodowości, wysokie wynagrodzenia – wyższe niż średnie płace w handlu oraz szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Dla obywateli Ukrainy szczególnie istotna będzie możliwość nauki języka polskiego zapewniona przez firmę. Co więcej, sieć uruchomiła infolinię pomocową dla pracowników z Ukrainy prowadzoną w ich językach narodowych. Osobom, które wyjechały do Ukrainy celem ewakuacji swoich rodzin, zagwarantowano możliwość powrotu do pracy. Firma deklaruje także wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani pracą w Lidl Polska oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

Ogłoszenia w języku ukraińskim będą dotyczyć przede wszystkim stanowisk – Pracownik Sklepu oraz Pracownik Magazynu, ale również stanowisk specjalistycznych w centrali firmy. Wynagrodzenia na tych stanowiskach kształtują się następująco. Pracownicy sklepów zarabiają od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.

W przypadku pensji załogi magazynów, wynosi ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.

Lidl: Inne działania wspierające

Międzynarodowa grupa Lidl i Kaufland przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętych wojną oraz kryzysem uchodźczym 10 000 000 euro. Lidl Polska w geście solidarności z potrzebującymi oraz pomagającymi im Polakami, przeceniła o 30% kilkadziesiąt produktów dostępnych w sklepach przygranicznych, a wybrane sklepy w województwie lubelskim oraz podkarpackim są czynne także w każdą niedzielę. Sieć przekazała także 500 000 euro wsparcia finansowego organizacji charytatywnej Caritas oraz Polskiej Akcji Humanitarnej. Ponadto w wielu sklepach Lidl Polska zostały uruchomione zbiórki pomocowe dla Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas oraz innych organizacji pomocowych. Wcześniej Lidl Polska przekazał już wspomnianym organizacjom ponad 1 000 000 zł wsparcia produktowego.