Po raz kolejny Lidl Polska rozpoczyna wewnętrzną rekrutację do programu „Ahoj PRZYGODO!”, w ramach którego kilkaset osób podejmie pracę sezonową w turystycznych miejscowościach. Firma zapewni im m.in. zakwaterowanie oraz dodatkowe benefity, w tym premię w wysokości 600 złotych brutto miesięcznie.

„Ahoj PRZYGODO!” – pracownicy Lidl Polska zamieszkają w turystycznych miejscowościach

Każdego roku, w okresie od czerwca do września, Lidl Polska zaprasza swoich pracowników do pracy w górskich i nadmorskich kurortach. W 2020 roku do pracy sezonowej wyjechało 130 chętnych, rok później ponad 200, a w ubiegłym roku 330.

Lidl poszerza też ofertę lokalizacji o miejscowość położoną nad jeziorem. W tegorocznej edycji programu do wyboru będzie aż 17 miejsc, w tym: Świnoujście, Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Ustka, Darłowo, Łeba, Władysławowo, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój, Zakopane, Wisła, Krościenko oraz Włodawa. Co więcej, po raz pierwszy możliwość wyjazdu mają komisjonerzy oraz operatorzy wózków zatrudnieni w magazynach. W ramach osobnego programu – „Wakacyjne wsparcie magazynów” – będą mogli pracować w Centrach Dystrybucji w Pruszczu oraz Stargardzie, łącząc codzienne obowiązki z wypoczynkiem i otrzymując za to dodatkowe benefity.

Lidl Polska zapewnia szereg benefitów pracownikom biorącym udział w programie „Ahoj PRZYGODO”: zakwaterowanie w atrakcyjnej turystycznie miejscowości, zwrot kosztów podróży i premię w wysokości 600 złotych brutto miesięcznie. Każdy pracownik, który zdecyduje się na podjęcie pracy sezonowej, zachowa swoje stanowisko i będzie wykonywał obowiązki na tych samych zasadach, co w macierzystym sklepie. Rekrutacja do programu rozpocznie się już 6 marca i potrwa do końca kwietnia. Uczestnicy sami będą mogli określić, na jak długo chcą zmienić miejsce pracy: na całe wakacje, miesiąc czy dwa tygodnie.

Aby wziąć udział w programie Lidl Polska „Ahoj PRZYGODO!”, wystarczy wypełnić krótki formularz w dedykowanej zakładce w aplikacji We Are Lidl (skierowanej do osób pracujących w Lidl Polska). Pracownik wskazuje termin i miejscowość, a także lokalizację rezerwową. Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje o firmie:

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce około 800.

