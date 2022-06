Lidl rekrutuje na staże. Zgłosiło się ok. 1550 osób

Blisko 1550 aplikacji wpłynęło w tym roku do firmy Lidl Polska w związku ze stażami letnimi. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych około 60 osób, które od 1 lipca rozpoczną swoją zawodową przygodę.

Lidl Polska po raz 11 daje szansę młodym osobom na zdobycie nowych doświadczeń, oferując przy tym wynagrodzenie w wysokości 3 500 zł brutto miesięcznie. Staże potrwają 3 miesiące.

Od 11 lat Lidl Polska zachęca studentów i absolwentów do wzięcia udziału w programie stażowym „The Lidl Way To Career”. W tym roku nadesłano blisko 1550 aplikacji. Pierwszy etap rekrutacji polegał na rozpatrzeniu dokumentów aplikacyjnych pod względem ich poprawności i zgodności z kryteriami rekrutacyjnymi. Drugi na rozmowie telefonicznej, a trzeci odbywał się w formie spotkań rekrutacyjnych online. W ciągu zaledwie 5 dni z powodzeniem zorganizowano 170 spotkań z kandydatami i wyłoniono przyszłych stażystów do centrali firmy. Część spotkań rekrutacyjnych nadal trwa.

Staż w Lidlu: ile można zarobić?

Staż w Lidl Polska będzie trwać trzy miesiące – od 1 lipca do 30 września. Za każdy miesiąc pracy stażyści otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3 500 zł brutto. W tym roku większość, bo ponad 40 osób, będzie pracować w centrali sieci, dodatkowo kilkanaście osób w regionalnych biurach sprzedaży. Uczestnicy programu „The Lidl Way To Career” wezmą udział w szkoleniach wdrażających oraz zasilą wybrane działy, zgodne z ich zainteresowaniami lub wykształceniem. Zrealizują także indywidualny projekt, którego założenia i efekty przedstawią na koniec realizowanego stażu.

The Lidl Way To Career

Program stażowy „The Lidl Way To Career” łączy w sobie naukę, z rozwojem i odkrywaniem indywidualnego potencjału. Wyposaża młode osoby w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu handlu, logistyki, zakupów, finansów, a także rozwoju nowych sklepów. Pozwala „od kuchni” przyjrzeć się funkcjonowaniu sieci Lidl Polska. Z drugiej zaś strony rozbudza kreatywność młodych ludzi, dając im szansę sprawdzenia się w tworzeniu nowych rozwiązań czy prowadzeniu samodzielnych projektów, m.in. w działach: Sprzedaży, Zakupów, E-commerce, Controllingu, Prawnym, Marketingu i innych.