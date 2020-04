Lidl rekrutuje pracowników wsparcia sprzedaży

Pracownicy sektora handlu to obecnie jedna z niezbędnych grup zawodowych dla zapewnienia stałego dostępu do niezbędnych produktów nam wszystkim. Aby wesprzeć swój zespół, Lidl Polska rozpoczął rekrutację na nowe stanowisko w sklepie o nazwie „pracownik wsparcia sprzedaży”. To kolejne rozwiązanie sieci, która oprócz bezpieczeństwa, pragnie zapewnić swoim pracownikom komfort w okresie wzmożonego natężenia obowiązków.