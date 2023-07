Ruszyła rekrutacja do pierwszej edycji programu Lidl Trainee, w ramach którego sieć poszukuje absolwentów oraz studentów ostatniego roku, którzy wezmą udział w 18-miesięcznym programie stażowym. Na uczestników czeka atrakcyjne wynagrodzenie - 8000 zł brutto miesięcznie, pakiet benefitów oraz perspektywa rozwoju i awansu.

Rekrutacja do pierwszej edycji programu Lidl Trainee; fot. PAP / PA

Lidl poszukuje absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich

Tym razem sieć Lidl Polska przygotowała coś zupełnie nowego – program Trainee dla wszystkich osób, które chcą poznać od podszewki działanie firmy i zdobyć unikalne doświadczenie. Poszukiwani są absolwenci studiów magisterskich i inżynierskich do 2 lat po ukończeniu studiów lub studenci ostatniego roku, gotowi podjąć pracę na pełny etat przez 18 miesięcy.

Celem programu jest wdrożenie oraz wykształcenie kadry zarządzającej i eksperckiej. Po zakończeniu programu Trainee będzie miał(a) możliwość kontynuacji zatrudnienia. Decyzja o stanowisku, na które wdroży się Trainee zależeć będzie przede wszystkim od kompetencji nabytych w trakcie programu.

Jak dostać się do programu Trainee w Lidlu?

Program Trainee obejmuje pracę w wielu obszarach. Na początku wybrane na drodze rekrutacji osoby poznają pracę w sklepie Lidl Polska – będą miały możliwość pracy na stanowiskach Pracownik Sklepu, Zastępca Managera Sklepu oraz Manager Sklepu. Następnie przez 4 miesiące w Dziale Logistyki będą pracować jako Pracownik Magazynu lub Kierownik Sekcji. Kolejne etapy odbędą się w Centrali Lidl Polska w Jankowicach k. Poznania, oraz w Centrali Lidl International w Niemczech podczas międzynarodowego szkolenia.

Czego oczekuje się od potencjalnego kandydata lub kandydatki? O wyborze zadecydują kryteria takie jak:

· status absolwenta studiów inżynierskich lub magisterskich do 2 lat od zakończenia studiów lub studenta ostatniego roku,

· gotowość do pracy w pełnym wymiarze godzin,

· elastyczność, zdolność do szybkiej adaptacji w dynamicznym środowisku,

· rozwinięte umiejętności analityczne, zorientowanie na cel,

· aktywność w działaniu,

· mobilność i gotowość do relokacji,

· znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2,

· mile widziana znajomość j. niemieckiego na poziomie B1.

Programy Lidla dla młodych

To już kolejny program Lidl Polska skierowany do młodych. Na początku lipca wystartowała 12 edycja 3 miesięcznego programu stażowego The Lidl Way to Career. W tegorocznej edycji biorą udział 64 osoby, które będą się szkolić w takich obszarach, jak m.in. IT, marketing, logistyka czy sprzedaż.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl