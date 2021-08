Lidl rozdaje piwo. Promocja potrwa dwa dni

Od 13 do 14 sierpnia, użytkownicy aplikacji Lidl Plus, będą mogli skorzystać z oferty „4 + 4 gratis”. Czyli aktywując kupon w dniu promocji, klienci zapłacą za cztery piwa, a kolejne cztery najtańsze otrzymają gratis.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 11-08-2021, 17:02

Lidl rozdaje piwo. Promocja potrwa dwa dni, fot. shutterstock

Specjalną akcją objęty zostanie szeroki asortyment produktów, tj. wszystkie piwa w butelce, w tym uwielbiane klasyczne piwa od znanych i cenionych producentów, szeroki wybór piw kraftowych, radlerów, piw bezalkoholowych i niskoprocentowych. Niezależnie od tego, czy jesteśmy fanami Perlenbachena, Hainekena, Desperadosa, czy smakowego piwa Garage – ta promocja to okazja na uzupełnienie domowej spiżarni lub skosztowania czegoś nowego.

Szczegóły promocji dostępne są gazetce reklamowej oraz na www.lidl.pl. Aby skorzystać z promocji w Lidl Plus na piwo, należy aktywować kupon w aplikacji i zeskanować aplikację przy kasie w dowolnym sklepie sieci. Szczegóły promocji oraz pełna lista piw objętych akcją są dostępne w aplikacji w dniach obowiązywania kuponów. Kupony przeznaczone są do jednorazowego użytku. W promocji piwnej będą mogli wziąć udział jedynie pełnoletni klienci.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Aplikację Lidl Plus można bezpłatnie pobrać z Google Play, Appstore oraz Huawei Store.

Poza aplikacją Lidl Plus sieć przygotowała mozzarellę w promocji „2+2 gratis”, która będzie dostępna od czwartku do soboty, 12-14 sierpnia. 14 sierpnia w ramach Taniej Soboty w Lidlu (14.08.2021) czeka jeszcze jedna okazja - wszystkie tabletki do zmywarki „1+1 gratis”.