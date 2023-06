Od 12 do 25 czerwca użytkownicy platformy Lidl.pl mogą korzystać ze specjalnej akcji promocyjnej – Rabaty w trzech rozmiarach. Osoby, które w czasie obowiązywania promocji, zrobią zakupy za kwotę nie mniejszą niż: 300, 500 lub 700 złotych, otrzymają rabat w wysokości kolejno: 25, 50 lub 100 złotych.





Nowa akcja w Lidlu. Jak to działa?

Jak to działa? Wystarczy wybrać produkty, przenieść je do koszyka, a odpowiednia wartość rabatu zostanie naliczona automatycznie w podsumowaniu zamówienia.

Karuzela okazji w Lidlu

Przez cały czerwiec klienci sklepów stacjonarnych mogą z kolei korzystać z dodatkowych rabatów.

W ramach uruchomionego Lidlowego Programu Oszczędnościowego 1 czerwca wystartuje nowa akcja promocyjna – Karuzela Okazji z Lidl Plus. Jej mechanizm jest prosty: po zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus podczas zakupów, klienci otrzymają dostęp do dodatkowych superrabatów. Jak je otrzymać? Wystarczy zakręcić karuzelą i zgarnąć kupon odpowiedni dla danego progu, np. będzie to produkt w cenie promocyjnej czy kupon rabatowy na kolejne zakupy. Akcja potrwa do 1 lipca br.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl