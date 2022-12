Od połowy listopada klienci Lidla mogą wziąć udział w „Wielkiej Świątecznej Loterii Lidla”, w której codziennie od 6:00 do 21:59 co godzinę można wygrać karty podarunkowe o łącznej wartości 2 000 zł. Każdego dnia aż 16 osób może je zdobyć! Akcja cieszy się dużą popularnością – klienci zarejestrowali już kilkaset tysięcy paragonów.

Trwa Wielka Świąteczna Loteria Lidla/ fot. Shutterstock

Minęła połowa czasu przeznaczonego na akcję „Wielka Świąteczna Loteria Lidla”, w której od 14 listopada do 23 grudnia br., codziennie od 6:00 do 21:59 w każdej godzinie można wygrać karty podarunkowe o łącznej wartości 2 000 zł. Przez 40 dni, w tym 2 niedziele handlowe, wygrać może 640 klientów sklepów Lidl Polska, zdobywając karty podarunkowe na zakupy w sklepach stacjonarnych o łącznej wartości 1 280 000 zł. W loterii mogą wziąć udział osoby, które dokonały zakupów za min. 99 zł od 14 listopada do 23 grudnia br.

Zasady loterii Lidla

Aby wziąć udział w „Wielkiej Świątecznej Loterii Lidla”, należy zrobić zakupy za min. 99 zł w sklepach sieci Lidl Polska w terminie od 14 listopada do 23 grudnia br., pamiętając, że do wartości promocyjnych zakupów nie mogą wliczać się produkty wyłączone wskazane w regulaminie. Konieczne jest zachowanie oryginału dowodu zakupu, a następnie zarejestrowanie paragonu na stronie: www.swiatecznaloterialidla.pl.

Szczęśliwcy o wygranej dowiedzą się od razu po wysłaniu zgłoszenia oraz otrzymają do wypełnienia formularz, do którego należy dołączyć zdjęcie lub skan wygranego paragonu. Po pozytywnej weryfikacji przekazanych danych, w odpowiedzi na podany adres mailowy, zostanie wysłana nagroda w postaci elektronicznych kart podarunkowych o łącznej wartości 2 000 zł. Nagrody można wykorzystać na zakupy w sklepach stacjonarnych Lidl Polska do 28 lutego 2023 r.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl