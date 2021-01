Lidl rozszerza asortyment o czekoladę z certyfikatem Fairtrade

Od 25 stycznia Lidl Polska wprowadza do czasowej sprzedaży nową czekoladę z certyfikatem Fairtrade „Way To Go” w ramach marki własnej Fin Carré. Czekolada jest dostępna w 4 smakach do wyboru: mleczna, gorzka, solony karmel oraz orzechy pekan i kokos, w cenie 7,99 zł/180 g.

Każda sprzedana czekolada "Way To Go" przyniesie korzyści rolnikom uprawiającym kakao, głównie dzięki dodatkowym programom szkoleniowym, które przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy rolnikom, dywersyfikowania swoich źródeł przychodów, a także do ochrony środowiska.

To co wyróżnia czekolady "Way To Go" to udział w programie, który umożliwia hodowcom kakao wprowadzenie zauważalnych usprawnień – w przypadku czekolady marki własnej, Lidl kupuje zrównoważone kakao od organizacji zrzeszających drobnych rolników "Kuapa Kokoo" z Ghany. Dzięki programowi firmy takie jak Lidl, organizacja Fairtrade a przede wszystkim rolnicy mogą czerpać korzyści z każdej sprzedanej tabliczki czekolady. Rolnicy otrzymują premię od Fairtrade, ponieważ zobowiązali się do uprawy kakao zgodnie z wytycznymi programu Fairtrade. Również firma Lidl wypłaca drobnym rolnikom ustaloną premię za każdą sprzedaną tabliczkę czekolady, zwaną "premią poprawiającą dochód".

Aby wywrzeć długoterminowy wpływ, "premia poprawiająca dochód" nie jest wypłacana w gotówce, lecz jest przeznaczana na dwie inicjatywy. Po pierwsze rolnicy są szkoleni w zakresie optymalizacji swoich metod uprawy i zbioru plonów, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Uczą się bardziej efektywnych i łagodnych form uprawy kakao, np. technik cięcia i opryskiwania. Pozwala to rolnikom uprawiającym kakao nie tylko zwiększyć plony, co również podnosi ich dochody, ale również pomaga chronić środowisko na obszarach, na których prowadzona jest uprawa. Po drugie rolnicy otrzymują wsparcie w uprawie innych roślin i surowców do produkcji np. ryżu, miodu i mydła oraz w zdobywaniu wiedzy biznesowej. Pozwala im to skorzystać z większej ilości źródeł dochodu, a tym samym uniezależnić się od wahań cen surowców. Dodatkowo wspiera to pozytywny efekt uboczny dla środowiska naturalnego – bardziej zróżnicowane rolnictwo odciąża glebę na obszarach upraw i zwiększa różnorodność biologiczną.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.