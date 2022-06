Lidl rozszerza sieć o kolejne dwa sklepy

Autor: oprac. OW

Data: 28-06-2022, 10:11

30 czerwca Lidl otworzy swój sklep w Hajnówce, przy ulicy 3 Maja 59 S oraz w Sławnie przy ulicy Polanowskiej 16.

Lidl otwiera sklep w Hajnówce

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Hajnówce, przy ulicy 3 Maja 59 S, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 1070 mkw. W obiekcie zatrudnionych zostanie 20 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 108 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będzie m.in. grill, kawa parzona przez profesjonalnych baristów, czy animacje dla dzieci oraz promocje.

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.: system odzysku ciepła z lad chłodniczych, wspomagany przez gruntowe pompy ciepła, energooszczędne oświetlenie LED wewnątrz budynku oraz na parkingu sklepu, urządzenie chłodnicze wykorzystujące innowacyjne systemy chłodzenia glikolem.

Lidl Polska w Sławnie

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Sławnie, przy ulicy Polanowskiej 16, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 1074 mkw. W obiekcie zatrudnionych zostanie 17 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 56 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będzie kawa parzona przez baristów, popcorn i dmuchany zamek z kulkami, a także animacje dla najmłodszych - gry, zabawy i malowane buziek.

W placówce wykorzystano system odzysku ciepła z lad chłodniczych, wspomagany przez gruntowe pompy ciepła oraz energooszczędne oświetlenie LED wewnątrz budynku.