Lidl rozszerza sieć w woj. małopolskim

3 lutego Lidl otworzy swój pierwszy obiekt w Myślenicach, przy ulicy Galla Anonima 8.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 01-02-2022, 10:05

Lidl rozszerza sieć w woj. małopolskim, fot. shutterstock

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Myślenicach, przy ulicy Galla Anonima 8, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1110 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 27 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 80 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia przewidziano promocje dla klientów.

Lidl stosuje ekologiczne rozwiązania

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.:

• odzysk ciepła z lad chłodniczych, wykorzystany na cele ogrzewania obiektu,

• instalację ogrzewania wykonaną w oparciu o gruntowe pompy ciepła.

Powyższe rozwiązania mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.