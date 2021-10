Lidl rozwija sieć sklepów w woj. wielkopolskim

14 października Lidl otwiera swój trzeci obiekt w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. ks. Czesława Majorka 4.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 12-10-2021, 12:58

Jeden ze sklepów Lidla w Polsce. Fot. Tomasz Warszewski / Shutterstock.com

Lidl współpracuje z polskimi producentami

Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla” (w tym także szeroki wybór BIO), pieczywa bez konserwantów „Chrupiące z Pieca”, a także marek takich jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał oraz produktów w „Strefie Wege”, jak również kosmetyków wegańskich marki „Cien Food For Skin”. W asortymencie znajduje się także odzież oraz produkty przemysłowe.

Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lidl zatrudnił 21 osób

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. ks. Czesława Majorka 4, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 21 osób.

Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 122 miejsc parkingowych.

– Aby ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus, która pomaga zarządzać domowym budżetem, oferuje promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.

W placówkach wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in. pompy ciepła połączone z geotermią jako odnawialne źródło energii. Jest to projekt stosowany w sieci sklepów Lidl od wielu lat, przynoszący znaczne oszczędności energii oraz redukcję szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla.

Powyższe rozwiązanie ma za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.