Lidl rozwija sieć w woj. wielkopolskim

Firma Lidl Polska rozwija sieć sklepów, mając na uwadze troskę o środowisko oraz dbając o łatwy dostęp do produktów dla swoich klientów.

29 kwietnia 2021 r., Lidl otworzy swój nowy obiekt w Rogoźnie, przy Alejach Marszałka Piłsudskiego 39.

Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla”, w tym także wybór BIO, pieczywa bez konserwantów „Chrupiące z Pieca”, a także marek takich jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał oraz produktów w „Strefie Wege”, jak również kosmetyków wegańskich marki „Cien Food For Skin”. W asortymencie sklepów znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe w niskich cenach.

Firma Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci Lidl w Rogoźnie przy Alejach Marszałka Piłsudskiego 39 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 1100 m2. W obiekcie zostało zatrudnionych 14 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 110 miejsc parkingowych.

W placówkach wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.:

• odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystany na cele ogrzewania obiektu,

• rekuperacja,

• pełne energooszczędne oświetlenie LED – za równo wewnątrz obiektu jak i na parkingu wraz ze sterowaniem oświetleniem mającym na celu optymalizację jego zużycia.

Zgodnie z hasłem „W trosce o lepsze jutro”, Lidl Polska niezmiennie wprowadza nowe rozwiązania ekologiczne. Przykładem jest zastosowanie także podczas budowy tego sklepu:

• Pomp ciepła połączonych z geotermią jako odnawialne źródło energii. Jest to flagowy projekt stosowany w sieci sklepów Lidl od wielu lat, przynoszący znaczne oszczędności energii oraz redukcję szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla.

• Fotowoltaiki jako bezemisyjnego źródła produkcji energii elektrycznej. Od tego roku, nowo wybudowane sklepy będą posiadać instalację fotowoltaiczną, a dodatkowo zostanie ona zainstalowana w aż 60 istniejących już placówkach, co oznacza, że w 2021 roku osiągniemy liczbę ponad 120 obiektów z takim rozwiązaniem.

