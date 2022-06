Lidl rusza z letnią ofertą. Ile kosztują wentylatory i baseny ogrodowe?

Autor: oprac. OW

Data: 09-06-2022, 12:28

Od 9 do 11 czerwca klienci Lidl Polska będą mogli skorzystać z oferty klimatyzatorów i wentylatorów, których cena zostanie obniżona o 20%.

Lidl rusza z letnią ofertą, fot. shutterstock

Lidl z ofertą wentylatorów i klimatyzatorów

W ofercie sieci jest między innymi klimatyzer stołowy z funkcją mgiełki, ze zmieniającym się w 7 kolorach oświetleniem LED. Urządzenie zostało wyposażone w 3 stopnie prędkości, oscylację oraz moc 12 W, a jego koszt to 127,20 zł/ 1 zestaw. Chłodny powiew powietrza w upalne dni zapewni również lampa z wentylatorem, dostępna w dwóch kolorach wykończenia do wyboru, o ciepłym, białym świetle w cenie 183,20 zł/ 1 zestaw.

Sieć oferuje ponadto wentylatory stojące. Ten o mocy 60 W, wyposażony w pilot do sterowania, 4 moce oraz 6 poziomów prędkości, kupimy w cenie 199,20 zł, natomiast model z funkcją mgiełki 85 W, oferujący 3 poziomy nawilżania, to koszt 295,20 zł/ 1 zestaw.

Sieć oferuje też klimatyzer przenośny Silvercrest o mocy 65 W z 9-litrowym zbiornikiem na wodę, 2 wkładami chłodzącymi i pilotem w cenie 319,20 zł/ 1 zestaw.

Lidl oferuje wentylatory i klimatyzatory. Fot. materiały prasowe

Promocją został objęty wentylator kolumnowy 50 W Silvercrest. Urządzenie dostępne w dwóch kolorach do wyboru będzie można kupić za 103,20 zł/ 1 zestaw (standardowa cena to 129 zł/ 1 zestaw). Tego samego dnia w cenie o 20 proc. niższej oferowany jest również wentylator stojący retro 45 – dostaniemy go za 183,20 zł (standardowa cena to 229 zł/ 1 zestaw).

Do nieco większych pomieszczeń nada się klimatyzator przenośny Comfee, będący urządzeniem 3 w 1, które jednocześnie chłodzi, osusza i wentyluje powietrze, a 2 automatyczne programy z filtrem przeciwpyłowym działają pozytywnie na jego jakość. 4 poziomy mocy możemy kontrolować głosowo, jak również przez aplikację w smartfonie. Cena promocyjna klimatyzatora w ofercie wynosi 879,20 zł (cena standardowa to 1099 zł/ 1 zestaw).

Lidl sprzedaje baseny ogrodowe i materace

W sklepach stacjonarnych sieci znajdziemy basen stelażowy w zestawie z pompą filtrującą i łatką naprawczą za 499 zł oraz basen dziecięcy z figurkami do gry w rzucanie kółek, spryskiwaczem i ślizgawką daszkiem w kształcie płaszczki, za jedyne 159 zł. Starszym dzieciom sieć proponuje basen ze stelażem o pojemności 365 l w cenie 129 zł.

Klienci sieci mogą też zaopatrzyć się w dmuchane jacuzzi 4-osobowe z pilotem w cenie 1599 zł za zestaw.

Lidl oferuje również promocję -20% na basen, materac lub wyspę do kąpieli w cenie 59,90 zł za każdy zestaw. W cenie 44,99 zł za zestaw kupimy natomiast materace w 6 wzorach: kaktus, lód, truskawka, popcorn, ananas, czy avocado z wyjmowaną piłką w miejscu pestki.

W ofercie obowiązującej od czwartku 9 czerwca znajdziemy również pompkę elektryczną SilverCrest do nadmuchiwanych materacy, brodzików czy łódek w cenie 39,99 zł za zestaw, a także torbę termoizolacyjną za 24,99 zł w trzech wzorach do wyboru.