Lidl rusza ze sprzedażą AGD z recyklingu

Lidl ponownie wprowadza do swojej oferty kolekcję artykułów gospodarstwa domowego z recyklingu. Produkty wykonane w 100% z tworzyw z odzysku pojawią się w sklepach 30 sierpnia.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 30-08-2021, 13:23

Lidl rusza ze sprzedażą AGD z recyklingu, fot. materiały prasowe

Marka Lidl, działając w duchu międzynarodowej strategii środowiskowej REset Plastic, dąży do zmniejszenia zużycia plastiku w swoich produktach, a jednocześnie większego wykorzystania tworzyw z recyklingu – działania te mają na celu realizację wizji „Mniej plastiku – zamknięty obieg materii”.

Wraz z PreZero, spółką Grupy Schwarz działającą na rzecz ochrony środowiska, Lidl ponownie wprowadza do swojej oferty kolekcję artykułów gospodarstwa domowego z recyklingu. Produkty wykonane w 100% z tworzyw z odzysku pojawią się w sklepach już w poniedziałek 30 sierpnia i będą dostępne aż do wyczerpania zapasów.

Artykuły gospodarstwa domowego wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR), stworzone przez Lidla we współpracy z PreZero, to przede wszystkim nowe życie dla tworzywa sztucznego. Wartością dodaną jest również mniejsze zużycie zasobów podczas produkcji kolekcji z recyklingu, w porównaniu do konwencjonalnych metod. W najnowszej ofercie sieci, obowiązującej od 30 sierpnia, dostępne są przyjazne dla środowiska produkty, takie jak pudełka do przechowywania (29,99 zł/ 1 szt.), z zamykanym wiekiem, w dwóch kolorach do wyboru: szarym i granatowym.

W drugiej odsłonie kolekcji znalazły się także kosze i miski na pranie (14,99 zł/ 1 szt.), posiadające stabilne uchwyty, które ułatwią przeniesienie dużej ilości prania do suszarni. Warto zwrócić uwagę także na granatową skrzynię (44,99 zł/ 1 szt.) – dzięki dużej pojemności (62 l) oraz udźwigowi do 50 kg, idealnie nadawać się będzie do przechowywania ciężkich narzędzi. Natomiast podczas jesiennych porządków na pewno przyda nam się wiadro z metalowym uchwytem (8,99 zł/ 1 szt.), także dostępne w dwóch wzorach do wyboru.

Jak powstała kolekcja AGD z recyklingu?

Istotny wkład w produkcję nowej kolekcji domowych artykułów mają różne spółki Grupy Schwarz. PreZero, jako spółka grupy Schwarz działająca na rzecz ochrony środowiska, jest przede wszystkim odpowiedzialna za zarządzanie utylizacją i recyklingiem. Drugim ważnym podmiotem jest sam Lidl, który do swojej oferty wprowadza produkty wykonane z plastiku z recyklingu. Taki układ zapewnia udaną współpracę między firmami w ramach wspólnej strategii REset Plastic.

Plastik jest tworzywem powszechnie używanym w produkcji oraz jako materiał opakowaniowy. Związane z tym wysokie zużycie zasobów, niskie wskaźniki recyklingu, a także zanieczyszczenie środowiska odpadami z tworzyw sztucznych sprawiają, że plastik jest traktowany jako surowiec o bardzo dużym wpływie na środowisko.

W związku z tym, Lidl postawił sobie za cel wykorzystanie w produkcji większej ilości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a tym samym nadanie drugiego życia swoim produktom, co widać w obszarze artykułów gospodarstwa domowego. Odpady z tworzyw sztucznych, pochodzące z gospodarstw domowych zbierane są przez PreZero, oczyszczane i przetwarzane na tzw. materiał do recyklingu pokonsumenckiego (PCR). Z PCR powstają z kolei nowe, wysokiej jakości i bardziej przyjazne dla środowiska produkty, dostępne w sieci sklepów Lidl.

Dzięki artykułom gospodarstwa domowego wykonanym z plastiku pochodzącego z recyklingu, klienci mają do wyboru bardziej zrównoważoną alternatywę, a dzięki swoim wyborom zakupowym mogą aktywnie przyczynić się do ochrony środowiska i jego zasobów.

W ten sposób już 85,4 ton plastiku z recyklingu zostało ponownie wykorzystane do produkcji nowych artykułów gospodarstwa domowego. Cały proces recyklingu i produkcji odbywa się w Europie, dzięki czemu Lidl może sprawować nad nim kontrolę, zapewniając w ten sposób jego wysoki standard. Nowe produkty są częścią strategii REset Plastic, zainicjowanej przez Grupę Schwarz.