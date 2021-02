Lidl rusza ze sprzedażą ciśnieniomierzy oraz pulsoksymetrów

Od 15 lutego produkty, które pomogą monitorować stan zdrowia, znajdziemy w ofercie sieci sklepów Lidl. Jednym z takich produktów jest pulsoksymetr (SANITAS, 59,90 zł/ 1 szt.), który wskazuje poziom natlenienia organizmu. Produkt jest lekki i poręczny, posiada kolorowy wyświetlacz, mierzy saturację tlenem oraz częstotliwość bicia serca. Pulsoksymetr jest przeznaczony przede wszystkim dla osób z niewydolnością serca, astmą oskrzelową i przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc, jednak może być także przydatny sportowcom trenującym aktywności na dużych wysokościach – np. wspinaczkę czy lotnictwo sportowe. Pulsoksymetr jest także przydatny na co dzień – spadek saturacji może świadczyć o infekcji wirusowej lub bakteryjnej układu oddechowego.

Kolejnym przydatnych urządzeniem pozwalającym na bieżąco monitorować stan naszego zdrowia jest ciśnieniomierz nadgarstkowy (SANITAS, 49,99 zł/ 1 zestaw), dzięki któremu już we wczesnym stadium będziemy mogli wykryć nadciśnienie tętnicze. Ciśnieniomierz oferowany przez Lidl Polska ma czytelny wyświetlacz, automatycznie wykonuje pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na nadgarstku. Posiada również wskaźnik ryzyka oraz rozpoznanie arytmii, oblicza również wartość średnią. Produkt dostępny jest w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym Lidl-sklep.pl.

W zachowaniu zdrowia ważna jest również odpowiednia higiena. W ostatnim czasie zaczęliśmy zwracać większą uwagę na dezynfekcję naszych dłoni oraz powierzchni, które często dotykamy,

np. klamki, telefony komórkowe, poręcze. W najnowszej ofercie Lidl Polska nie zabraknie także dozownika do środków dezynfekujących (69,90 zł/ 1 zestaw), który warto zainstalować np. przy wejściu do naszego mieszkania, biura czy garażu, dzięki czemu możemy natychmiast zdezynfekować nasze dłonie.

Bardzo ważna jest również higiena jamy ustnej. Hitem nowej oferty Lidla jest soniczna szczoteczka do zębów Nevadent w supercenie, tylko 89,90 zł za zestaw. Dzięki połączeniu technologii ultradźwiękowej i ruchów wymiatających doskonale oczyszcza zęby m.in. z płytki nazębnej. W zestawie znajdziemy trzy końcówki czyszczące, nasadkę do nici dentystycznych, nasadkę do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz stację ładowania. Szczoteczka posiada cztery programy szczotkowania: dokładne czyszczenie, delikatne czyszczenie, głębokie czyszczenia oraz rozjaśnianie. Praktycznym dodatkiem do zestawu jest także etui podróżne, które ułatwi transport szczoteczki.

