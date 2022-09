Lidl rusza ze sprzedażą domków dla ptaków i owadów

Autor: oprac. OW

Data: 01-09-2022, 12:28

Od 3. września, w ofercie Lidl Polska znajdą się domki dla owadów lub ptaków w cenie 12,99 zł za sztukę.

Lidl rusza ze sprzedażą domków dla ptaków i owadów, fot. materiały prasowe

Lidl sprzedaje domki dla owadów i ptaków

Owady zapylające, takie jak trzmiele, czy pszczoły murarki będą zapylały rośliny, a ptaki obecne w ogrodzie pomagają pozbywać się szkodników, np. mszyc i komarów.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Domki to również wsparcie w przetrwaniu zimy, szczególnie dla ptactwa poszukującego w tym czasie schronienia i pożywienia oraz owadów, którym niezbędne jest do tego odpowiednie miejsce do zimowania.

Domek dla owadów. Fot. materiały prasowe

- Aby w ogrodzie panowała równowaga pomagająca m.in. w procesie bujnego kwitnienia posadzonych lub zasianych tam roślin, powinniśmy wesprzeć owady. One natomiast swoją działalnością nie tylko mogą zwalczać szkodniki, ale również zapylają kwiaty. W okresie jesiennym szykują się one powoli do zimowego snu, a już teraz niektóre z nich poszukują dla siebie idealnych gniazd. Pszczoły murarki, trzmiele, czy biedronki dawniej znajdowały schronienie m.in. w słomianych strzechach, zakamarkach między cegłami lub piwnicach. Teraz jednak nasze idealnie wypielęgnowane domy nie pozwalają im na znajdowanie naturalnego schronienia -podpowiada Lidl Polska.

Lidl: Ptaki walczą z uciążliwymi muchami i komarami

Ptaki z kolei szukają w naszym ogrodzie miejsca na złożenie jaj i wychowanie piskląt, jak również jesienią czy zimą poszukują miejsca do spokojnego snu. W ciągu roku będą one walczyły z uciążliwymi komarami i muchami.

Dlatego już od 3. września, w sklepach sieci Lidl Polska dostępne będą domki dla paków lub owadów zaopatrzone w haczyki do powieszenia na drzewie lub drewnianym elemencie ogrodu. Należy pamiętać, aby wieszać je odpowiednio wysoko, w miejscu niedostępnym dla drapieżników, takich jak np. koty czy inne zwierzęta zamieszkujące nasz ogród. Dzięki temu nie będziemy narażać naszych dobroczynnych lokatorów na niebezpieczeństwo i stres, co przyczyni się do częstszych ich odwiedzin w naszym ogrodzie.