14 października w sklepach Lidla pojawią się narzędzia oraz akcesoria do samochodów, m.in. kompresor z powerbankiem, prostownik oraz pokrowiec na samochód.

Lidl rusza ze sprzedażą narzędzi i akcesoriów do samochodów, fot. shutterstock

Lidl Polska sprzedaje akcesoria samochodowe

Wielu kierowców mierzyło się z sytuacją, kiedy próbowali uruchomić swój samochód, ale pojazd nie reagował. Ten problem może pojawić się w najmniej odpowiednich momentach i być sporym utrudnieniem. Rozwiązaniem na takie kłopoty jest kompresor z powerbankiem 12000 mAh. Ten sprzęt zapewnia rozruch pojazdu, dzięki impulsowi prądu o mocy 500 A.

Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie LED oraz zabezpieczenia przed zamianą biegunów, zwarciem i przeciążeniem. Atutem kompresora jest także przewód USB z różnymi złączami, umożliwiający ładowanie telefonów komórkowych i tabletów. To gwarancja, że nasze urządzenia nie pozostaną bez zasilania w awaryjnych sytuacjach. W zestawie znajduje się także przejściówka 12 V oraz przewód rozruchowy. To wszystko dostępne będzie wcenie 249 zł, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Prostownik z Lidla

A co, jeśli akumulator w naszym aucie się rozładuje? Lidl Polska ma rozwiązanie także i na to – prostownik za 69,90 zł, który zapewni wsparcie kierowcom, kiedy ich samochód nie będzie mógł ruszyć. Urządzenie posiada zabezpieczenia przed zwarciem czy przeciążeniem, a wbudowane diody ostrzegające zasygnalizują ewentualną zamianę biegunów. Mikroprocesorowy układ sterowania z programem diagnostycznym i automatycznym ładowaniem, sprawdzi się przy akumulatorach o pojemności 6 V lub 12 V i 1,2 - 120 Ah. Urządzenie posiada również 4 programy dostosowane do różnych typów akumulatorów.

Prostownik do akumulatorów. Fot. materiały prasowe

Od 14 października posiadacze pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi będą mogli nabyć kable rozruchowe o napięciu 12/24 V w cenie 69,90 zł. Wyposażone w rdzeń aluminiowy z miedzianą powłoką, gwarantują trwałość. Każdy kabel posiada długość około 3,5 metra, a w zestawie znajduje się również torba do przechowywania oraz baterie.

Lidl sprzedaje pokrowiec na samochód

W ofercie Lidla pojawi się też pokrowiec na samochód w cenie 79,90 zł. Dostępny będzie w czterech rozmiarach. Materiał będzie stanowić ochronę przed deszczem, śniegiem, błotem i innymi wyzwaniami zimowej aury. Montaż pokrowca jest prosty, dzięki systemowi pasów i zatrzasków, które pozwalają zabezpieczyć pojazd.

Zostając w temacie ochrony, warto pomyśleć także o macie termicznej na szybę. Zawiera ona warstwę aluminiową oraz wzmocnione krawędzie, a dzięki prostemu i bezpiecznemu mocowaniu, nawet najzimniejsze dni nie będą sprawiać trudności użytkownikom pojazdów. Cena maty termicznej to 17,99 zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl