Lidl rusza ze sprzedażą testów na przeciwciała COVID-19

Badanie wykryje przeciwciała w klasie IgM oraz IgG. Testy Primacovid pojawią się w sprzedaży – w zależności od lokalizacji sklepu – od 26 lub 27 marca w cenie 39,99 zł za opakowanie. Sieć obniża również na stałe cenę masek jednorazowych.

Test Primacovid po 10 minutach pokazuje, czy osoba wykonująca test przebyła już infekcję. Producentem testów jest szwajcarska firma Prima Lab. Testy posiadają medyczny certyfikat, który potwierdza wysoką jakość ich wykonania.

Testy serologiczne – takie jak Primacovid – wykrywają we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje, w tym SARS-CoV-2. Testy te wykrywają odpowiedź immunologiczną organizmu po kontakcie z wirusem, ale nie obecność samego wirusa. Najnowsze badania pokazują, że u ludzi zakażonych SARS-CoV-2, przeciwciała IgM lub IgG pojawiają się w ciągu 19 dni od pojawienia się objawów (w 60% przypadków w ciągu pierwszego tygodnia, a u 90% w drugim tygodniu).

– Chcemy oferować artykuły, których nasi klienci potrzebują. W odpowiedzi na liczne prośby klientów podjęliśmy decyzję, aby do naszej oferty dołączyć nowy asortyment – certyfikowane testy na przeciwciała COVID-19. Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy klientów do stosowania zasad bezpieczeństwa i wykazywania się społecznie odpowiedzialną postawą – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.