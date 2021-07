Lidl sprzedaje dwa rodzaje testów w kierunku SARS-CoV-2

Lidl Polska sprzedaje dwa rodzaje testów w kierunku SARS-CoV-2 - na obecność antygenu koronawirusa oraz na przeciwciała.

Lidl sprzedaje dwa rodzaje testów w kierunku SARS-CoV-2, fot. shutterstock

Planując wakacje, warto pamiętać jednak o kilku zasadach, które zapewnią nam bezpieczeństwo i miłe spędzanie czasu. Tym bardziej jest to aktualne teraz, kiedy co prawda, pandemia koronawirusa straciła na sile, ale nadal jesteśmy narażeni na ewentualne zakażenie. Zatem bez względu na to czy planujemy urlop w Polsce, czy też za granicą, jeszcze przed wyjazdem warto podjąć kroki w celu ochrony siebie i innych.

Pomocna w tym będzie oferta Lidl Polska, w której znajdziemy niezbędne akcesoria, a także dwa rodzaje testów w kierunku SARS-CoV-2: na obecność antygenu koronawirusa oraz na przeciwciała czy też termometr bezdotykowy do szybkiego pomiaru temperatury.

Testy antygenowe

Podczas wakacji częściej odwiedzamy restauracje, kina, muzea, pływalnie czy parki rozrywki. Przebywając w tych miejscach, mamy kontakt z dużą grupą ludzi. Warto o tym pamiętać w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej i wyposażyć podróżną apteczkę w testy w kierunku obecności antygenu koronawirusa. Wówczas, jeśli będziemy mieli jakąkolwiek wątpliwość co do naszego stanu zdrowia, można wykonać test w dowolnym miejscu i czasie. Wynik testu poznamy już po kilkunastu minutach, dzięki czemu będziemy mieli możliwość zweryfikowania ewentualnego zakażenia. Sprawne wykrycie infekcji wywołanej koronawirusem w dowolnym miejscu na świecie, co prawda może pokrzyżować wakacyjne plany, ale pozwoli uchronić innych przed przykrymi skutkami choroby.

Testy antygenowe na obecność koronawirusa w organizmie dostępne są w sklepach Lidl Polska. Są przeznaczone do samokontroli, co pozwala w jakościowy sposób wykryć antygen wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z przedniej części nosa (jedynie 2,5 cm) u osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Testy od Boson Biotech są oferowane wyłącznie w zestawie pięciu sztuk. Wiarygodność diagnostyczna testu jest bardzo wysoka, o czym świadczą wskaźniki swoistości (99,20%), dokładności (98,72%) oraz czułości testu na poziomie 96,77%, a wynik otrzymujemy już po 15 minutach.

Test jest przeznaczony do samokontroli i może być wykonany w warunkach domowych. Test antygenowy w kierunku SARS-COV-2 można przeprowadzić bez względu na to, czy osoba wykonująca test ma objawy zakażenia, czy też nie. Badania wykazały, że wcześniejsze wykonanie testu, tj. w pierwszych 4 dniach choroby, wiąże się z wyższym stężeniem antygenu, co pozwala na jego łatwiejsze wykrycie.

Testy na przeciwciała

Jeśli zaś chcemy zweryfikować przed wyjazdem obecność przeciwciał koronawirusa, przydatne będą testy serologiczne. Te oferowane przez Lidla wykrywają we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje SARS-CoV-2.

Testy te wykrywają odpowiedź immunologiczną organizmu po kontakcie z wirusem, ale nie obecność samego wirusa. Najnowsze badania pokazują, że u ludzi zakażonych SARS-CoV-2, przeciwciała IgM lub IgG pojawiają się w ciągu 19 dni od pojawienia się objawów.

Wrażliwe na wariant Delta

Szybkie testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 kosztują tylko 64,99 zł/ 1 opak., a w jednym opakowaniu znajdziemy aż 5 testów. Z kolei cena testu na przeciwciała SARS-CoV-2 wynosi 19,99 zł/ 1 opak. Testy oferowane są we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidl Polska oraz w sklepie internetowym Lidl-sklep.pl. Oba testy są również wrażliwe na wariant Delta, co oznacza, że wykrywają antygeny odmiany Delta oraz przeciwciała powstałe po zakażeniu tym wariantem koronawirusa.

Termometr bezdotykowy

Jednym z niezbędnych akcesoriów wakacyjnej apteczki jest termometr, który pozwoli szybko zweryfikować temperaturę ciała. W ofercie Lidla znajdziemy termometr bezdotykowy Dr. Senst na podczerwień 2 w 1 (69,90 zł/ 1 szt.). Posiada on funkcję pamięci obejmującej 10 ostatnich pomiarów oraz sygnał dźwiękowy informujący o gorączce. Termometr jest dostępny w sklepie internetowym Lidl-sklep.pl.

Planując wypad, zwłaszcza w tereny leśne czy położone blisko zbiorników wodnych, pamiętaj o odpowiednim wyposażeniu na wypadek ukąszenia owadów. W tym celu przydatne będzie urządzenie Sanitas (79,90 zł/ 1 szt.) uśmierzające ból po ukąszeniu owadów. Może ono pomóc w przypadku użądlenia przez osę i pszczołę. Mogą z niego korzystać również kobiety w ciąży. Urządzenie jest dostępne w sklepie internetowym Lidl-sklep.pl.