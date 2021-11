Lidl sprzedaje piwa domowych browarników

Lidl Polska oraz Browar PINTA zorganizowali konkurs dla domowych piwowarów. Zwycięskie piwa trafiły do sprzedaży we wszystkich sklepach sieci.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 24-11-2021, 15:03

Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Lidl i Browar PINTA z konkursem dla domowych browarników

Piwa rzemieślnicze, czyli tzw. krafty, od lat zyskują na popularności. Dzięki piwnej rewolucji, która w Polsce rozpoczęła się 10 lat temu, dzisiaj możemy przebierać w wielu browarach rzemieślniczych. Stały się one dla nas łatwo dostępne – znajdziemy je np. w sklepach Lidl Polska lub posmakujemy w pubach i restauracjach. Na popularności zyskało również piwowarstwo domowe, czyli warzenie piwa w warunkach domowych na własny użytek.

Lidl Polska wraz Browarem PINTA z myślą o domowych browarnikach zorganizowali konkurs „Niech Świat Pozna Twoje Piwo”. Do konkursu zgłoszono 562 piwa uwarzone przez 434 piwowarki i piwowarów. Swoje zgłoszenia wysłali między innymi pomysłodawcy zwycięskich receptur – Tomasz Bogowicz i Agnieszka Szejbut (kategoria Session IPA), Mateusz Haberka (kategoria Summer Pils), Piotr Nowicki (kategoria Belgian Saison) oraz Tomasz Korczak (kategoria Milk Stout).

Piwowarstwo pełne skupienia

Zwycięzcy pierwszej edycji konkursu zgodnie przyznają, że samodzielne warzenie piwa to tylko z pozoru trudny proces. Jednak, aby stworzyć dobry trunek, musimy uzbroić się w cierpliwość, a cały przebieg produkcji należy prowadzić w skupieniu. Warto także zapoznać się z piwnymi stylami oraz technikami piwowarskimi, a także być otwartym na nowe inspiracje i wymieniać się doświadczeniami z innymi browarnikami.

– Moja przygoda z piwowarstwem domowym zaczęła się w 2014 roku – w tamtym okresie warzenie piwa nie było jeszcze tak popularne, jak obecnie. A wiele osób podchodziło do mojego nowego hobby z rezerwą. Szybko zmieniali jednak nastawienie po spróbowaniu mojego piwa, które powstało w warunkach domowych. Jeszcze przed uwarzeniem swojej pierwszej warki, szukałem jak najwięcej informacji na ten temat – korzystałem z dostępnej literatury, przeglądałem fora internetowe. Obecnie już wiem, które piwa naprawdę mi się udały, a nad którymi muszę jeszcze popracować – mówi Mateusz Haberka, zwycięzca w kategorii Summer Pils.

W cierpliwość należy się także uzbroić, poszukując receptury na piwo idealne – proces próbowania może potrwać nawet kilka lat.

– Warzenie piwa to tylko z pozoru trudny proces, a niektórzy wręcz twierdzą, że ma coś z alchemii. Jeśli jednak poświęcimy mu nieco uwagi, będziemy przestrzegać pewnych zasad i dodamy do tego odpowiednią dozę pasji, to warzenie staje się prostym i bardzo przyjemnym hobby. Receptura na mojego Milk Stouta powstawała przez kilka lat. Jest ona wynikiem prób, eksperymentów i modyfikacji receptury podstawowej. Moim celem było znalezienie balansu między palonością a słodyczą z jednoczesnym podkreśleniem aromatów i smaków czekoladowych. Chyba udało mi się to osiągnąć – mówi Tomasz Korczak, zwycięzca w kategorii Milk Stout.

Zobaczyć swoje piwo w Lidlu

Jedną z nagród przyznanych w ramach konkursu „Niech Świat Pozna Twoje Piwo” było uwarzenie piw przez Browar PINTA, dla których inspiracją były zwycięskie receptury, a następnie włączenie ich do sprzedaży we wszystkich sklepach Lidl w całej Polsce.

– Gdy weszliśmy do Lidla i zobaczyliśmy piwo naszej receptury na półce, to było niesamowite uczucie. Wręcz nie mogliśmy w to uwierzyć i aż do momentu wzięcia do ręki butelki konkursowej do nas to nie docierało. Nagroda bardzo nas ucieszyła, tym bardziej, że samo tworzenie naszego zwycięskiego Session IPA było dla nas świetną zabawą – komentuje Tomasz Bogowicz, który razem z Agnieszką Szejbut zwyciężyli w kategorii Session IPA.

– Przygotowując się do uwarzenia nowego stylu, zawsze o nim czytam i szukam receptur, którymi mogę się inspirować. Tak było też w przypadku mojego zwycięskiego Belgian Saison. Za każdym razem, gdy warzę nowe piwa, muszę uzbroić się w cierpliwość, bo jest to czasochłonny proces, a nie zawsze łatwo jest oprzeć się pokusie, by jak najszybciej skosztować swojego trunku. W przypadku konkursu trud został wynagrodzony. To wielka frajda, gdy rodzina i znajomi składają gratulacje i mówią, że kupili twoje zwycięskie piwo Belgian Saison w Lidlu, a co więcej – wypili je ze smakiem. To sprawia, że chce się warzyć jeszcze więcej i wciąż doskonalić warsztat piwowarski – mówi Piotr Nowicki, zwycięzca w kategorii Belgian Saison.

Domowi piwowarzy: druga edycja konkursu rusza w styczniu

Domowi piwowarzy, którzy chcieliby pochwalić się swoimi recepturami przed innymi – nie tylko przed bliskimi znajomymi – mają szansę, aby świat poznał ich piwo. Druga edycja konkursu organizowanego przez Lidl Polska i Browar PINTA rozpocznie się na początku stycznia 2022 roku. Laureaci pierwszej edycji nie mają wątpliwości, czy warto wystartować w rywalizacji. Dla Piotra Nowickiego zwycięska receptura Belgian Saison to za mało – zamierza ponownie wystartować w kolejnej edycji. Do udziału w konkursie zachęca również Tomasz Korczak – „Tym razem w wydarzeniu jest 6 konkursowych kategorii, więc na pewno każdy znajdzie piwo, które potrafi dobrze uwarzyć – wystarczy wysłać zgłoszenie i poddać piwo profesjonalnej ocenie”. Zgodny jest także Mateusz Haberka – „Ktoś mądry kiedyś powiedział, że marzenia się nie spełniają, tylko trzeba je spełniać. Mieszadła w dłoń i do garów!”.

W drugiej edycji konkursu „Niech Świat Pozna Twoje Piwo” domowi piwowarzy i piwowarki będą mogli spróbować swoich sił w sześciu stylach: Hopfen Weizen, West Coast Double IPA, Belgian Tripel z amerykańskim chmielem, German Pils, Polish Pale Ale na polskich chmielach oraz Chocolate Brown Porter.

Zwycięskie piwa w każdej z kategorii zostaną uwarzone przez Browar PINTA, a następnie pojawią się w sprzedaży sklepów Lidl w całej Polsce – pierwsze w marcu 2022 roku. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny od 3 do 14 stycznia 2022 roku. W kolejnym etapie należy przesłać uwarzone piwa według własnej receptury do Browaru PINTA, gdzie doświadczeni sędziowie oraz piwowarzy, na czele z Ziemowitem Fałatem, będą oceniali jakość i smak nadesłanych trunków. Informacja o najlepszych trzech piwach z każdej z kategorii zostanie ogłoszona publicznie podczas ogłoszenia wyników konkursu. Premiera pierwszego zwycięskiego piwa II edycji konkursu będzie miała miejsce w marcu 2022 roku.