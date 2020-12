Lidl sprzedaje płaty i filety karpia ze sprawdzonych, polskich łowisk

Karp na wigilijnej kolacji to wieloletnia tradycja. Dla wielu z nas jest to nierozerwalny symbol świąt. Na naszych stołach gości on w różnych odsłonach – pieczony, smażony, w panierce czy w galarecie. Ważne jednak, by był on wysokiej jakości. Lidl dostarcza do sklepów świeżego karpia ze sprawdzonych, polskich łowisk.

W tegorocznej ofercie znajdziemy polskiego, świeżego karpia w płatach ze skórą w cenie 2,99 zł/ 100 g, a już od 7 grudnia pojawi się także nacinany filet z polskiego, świeżego karpia ze skórą w cenie 3,69 zł/ 100 g. Co ważne, ryby sprzedawane są jedynie w oprawionej postaci, zgodnie z głoszonym przez sieć hasłem „uwolnij wannę na święta”.

Uwolnij wannę na święta

Lidl Polska od początku swojej działalności nie sprzedawał żywego karpia, kierując się względami humanitarnymi i dobrostanem zwierząt. Dlatego co roku zachęca swoich klientów do „uwolnienia wanny na święta” i zakupu oprawionego świeżego karpia w płatach. Takie rozwiązanie pozwala na otrzymanie gotowej do obróbki termicznej ryby, oprawianej w warunkach produkcji, z zachowaniem zasad humanitarnych.

– Karp to symbol świąt. Gości na większości polskich stołów. W okresie okołoświątecznym do naszych sklepów dostarczamy tylko świeżego karpia w płatach. Kierujemy się dobrostanem zwierząt i współpracujemy wyłącznie z polskimi producentami, którzy dają nam gwarancję humanitarnego traktowania ryb. Przez cały okres poprzedzający Wigilię dostarczamy świeże, niemrożone płaty karpi do sklepów w całym kraju i przygotowujemy kolejne promocje dla naszych klientów” – zachęca Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

