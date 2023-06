Od 15 czerwca w sklepach Lidl Polska dostępne są akcesoria oraz sprzęt przydatne podczas biwakowania oraz aktywności na świeżym powietrzu, np. podczas pikniku w parku lub w ogrodzie.

Lidl sprzedaje sprzęt do wypoczynku. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Lidl ze sprzętem wypoczynkowym

W ofercie sieci Lidl będzie można znaleźć namiot plażowy pop-up dla dzieci Rocktrail w zwierzęce wzory (79,90 zł/1 zestaw). Funkcja pop-up zapewnia rozstawienie, które zajmuje kilka sekund – namiot wystarczy wypakować i podrzucić. Sprzęt jest lekki i łatwy w transporcie. Wykonany został z wytrzymałej tkaniny z filtrem ochronnym UV 60.

Plecaki, kijki trekkingowe i śpiwory

Wśród propozycji Lidl Polska znalazły się m.in. aluminiowe kijki trekkingowe Rocktrail (79,90 zł/1 zestaw) z ergonomicznie ukształtowanym 2-komponentowym uchwytem. Kijki z systemem amortyzującym są lekkie i stabilne. Ich dodatkowymi atutami są talerze zapobiegające zbyt głębokiemu wbijaniu w miękkie podłoże oraz odczepiane stopki do asfaltu tłumiące uderzenia i zapewniające dobrą przyczepność.

W ofercie są również wodoszczelny plecak lub zestaw dwóch wodoszczelnych worków drybag Rocktrail (59,90 zł/1 szt./1 zestaw). Plecak ze zwijanym zamknięciem i uchwytem ma pojemność ok. 35 l. Posiada regulowane pasy na klatkę piersiową i ramiona oraz wyścielane plecy. Zestaw drybag składa się z dwóch wodoszczelnych worków o pojemności 10 l i 30 l z regulowanymi, zdejmowanymi szelkami.

W sklepach sieci można także kupić śpiwory Rocktrail, które sprawdzą się podczas zimnych nocy do temperatury -1° C! W ofercie znalazły się modele: śpiwór mumia lub śpiwór kołdra Rocktrail (99 zł/1 szt.). Śpiwory ważą mniej niż 0,9 kg. Krój mumii zapewnia izolację dzięki dopasowanemu do ciała kształtowi, natomiast krój kołdry ułatwia cyrkulację ciepła. Dodatkowo śpiwory zostały wykonane z wytrzymałego i łatwego w pielęgnacji materiału z włókien syntetycznych. W sklepach sieci można też kupić wielofunkcyjny scyzoryk z 21 praktycznymi końcówkami w cenie 29,99 zł / 1 zestaw.

Namiot imprezowy i stół składany

W ofercie sieci jest także namiot imprezowy XL Livarno home (399 zł/1 zestaw). Namiot jest wielozadaniowy - daje cień w upalne dnia, a w deszcz schronienie. Namiot w krótkim czasie można zamontować i zdemontować, dzięki systemowi osadzania oznakowanych elementów, bez konieczności użycia narzędzi.

Sieć sprzedaje również składane stoły kempingowe (199 zł/1 szt.) oraz ławki składane kempingowe z linii Livarno home (169 zł/1 szt.).

