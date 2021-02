Lidl sprzedał za granicę polską żywność za blisko 1,5 mld zł

- W wyborze dostawców kierujemy się przede wszystkim wysokimi standardami w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów. Posiadamy przejrzyste standardy jakościowe, dlatego wymagamy także od swoich dostawców spełnienia warunków audytu jakości. Na co dzień w naszym portfolio produktowym można znaleźć bogatą gamę rodzimych produktów, które oprócz dystrybucji w kraju, sprzedawane są także poza jego granice - informuje Lidl Polska.

W 2020 roku Lidl Polska sprzedał wędliny od polskich producentów do innych krajów o łącznej wartości aż 507 mln zł. Z kolei wartość sprzedaży mięsa od polskich dostawców do innych krajów wyniosła ponad 471 mln zł. Zagraniczna sprzedaż nabiału, wyprodukowanego w Polsce, za pośrednictwem sieci Lidl Polska w tym samym okresie osiągnęła wartość 492 mln zł.

– Sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70 proc. obrotu naszej firmy. Zawsze, gdy tylko możemy, stawiamy na współpracę z polskimi dostawcami, którzy są dla nas niezwykle istotni. Cieszymy się, że możemy zaoferować tak bogatą ofertę wysokiej jakości produktów od producentów z Polski, a dodatkowo także wspierać ich rozwój na rynki zagraniczne. W 2020 roku wartość produktów – wędlin, mięsa i nabiału – sprzedanych do innych krajów za naszym pośrednictwem wyniosła blisko 1,5 miliarda złotych – to wspólny sukces, który nie byłby możliwy bez długo wypracowywanych, partnerskich relacji biznesowych – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR Lidl Polska.

Lidl Polska od dawna konsekwentnie wspiera rozwój krajowych producentów i sprzedaż polskich produktów na zagraniczne rynki. Sieć stawia na długofalową współpracę z dostawcami, opartą na wzajemnym szacunku, zaufaniu oraz etyce.

Sprzedawaj i kupuj mięso na Giełdzie Rolnej.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.