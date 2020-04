Lidl: Sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70 proc. obrotu firmy

Lidl Polska podkreśla, że warto sięgać po polskie produkty, aby właśnie teraz wspierać polską gospodarkę.

Jak podkreśla sieć, współpraca z polskimi dostawcami jest dla Lidl Polska priorytetowa i stanowi podstawę wspólnego sukcesu. Zawsze, gdy istnieje możliwość kooperacji z krajowym dostawcą, Lidl Polska stawia na polskie produkty – sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70% obrotu firmy.

Dzięki tej współpracy, w roku obrotowym 2019 wartość produktów marek własnych Lidl wyeksportowanych za pośrednictwem sieci przez 241 polskich dostawców, do 25 europejskich krajów wyniosła 3,1 mld PLN. Spośród 25 zagranicznych rynków, największa współpraca eksportowa za pośrednictwem sieci Lidl odbywała się z Litwą, Słowacją, Czechami, Rumunią i Węgrami, a najbardziej istotne produkty w eksporcie stanowiły polskie wędliny, świeże mięso, sery i pieczywo.

Ponadto, pomimo tego, iż popyt na kwiaty cięte i doniczkowe znacznie spadł, sieć niezmiennie odbiera dostawy od polskich dostawców – Nowacki Tulipany oraz JMP Flowers, co pozwala im przetrwać aktualną sytuację. Innym przykładem jest polska firma Serpol Cosmetics produkująca kosmetyki pod marką Cien: mydła w płynie, szampony, sól do kąpieli, emulsje do higieny osobistej. Lidl wspólnie z producentem wprowadził także nowy produkt: Cien Mydło antybakteryjne. Produkty Serpol Cosmetics znajdują się w sklepach Lidla w Polsce, ale także w zagranicznych placówkach sieci.

Dzięki tej współpracy firma Serpol odnotowała wzrost sprzedaży w ujęciu ilościowym na poziomie 78% w porównaniu do średniej sprzedaży miesięcznej, osiąganej w 2019 r. Sieć swoich dostawców wspiera również komunikacyjnie – na bieżąco prowadząc kampanie marketingowe promujące ich produkty. Nieprzerwanie odbywa się także eksport polskich produktów na rynki zagraniczne.

Produkt polski – kupuj świadomie

W ofercie Lidl Polska znajduje się kilkaset produktów spożywczych z oznaczeniem „Produkt polski”. Oznaczenie to pozwala klientom na łatwe znalezienie artykułów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. W celu ułatwienia konsumentom identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski”. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.