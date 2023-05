Lidl poszerza ofertę win. W ofercie sklepów stacjonarnych oraz na platformie rezerwacyjnej Winnicalidla.pl pojawiły się liczne nowości win musujących, białych, różowych, czerwonych, zarówno tych tańszych jak i w segmencie premium.

Lidl poszerza ofertę win w sklepach oraz na platformie rezerwacyjnej Winnicalidla.pl. / fot. materiały prasowe

Lidl Polska na letnie miesiące przygotował szeroką ofertę win. W sklepach sieci oraz na portalu rezerwacyjnym WinnicaLidla.pl znajdziemy wina orzeźwiające, musujące, lżejsze jak i te o głębokim smaku. Lidl na swojej platformie oferuje m.in. wina z Polski czy z Meksyku.

Jak działa Winnica Lidla?

Winnica Lidla to platforma do rezerwacji alkoholu online. Użytkownik dodaje wybrane produkty do koszyka rezerwacji. Po potwierdzeniu rezerwacji, produkty wyruszą w drogę do dowolnie wybranego przez Użytkownika sklepu sieci Lidl na terenie Polski. Po dostarczeniu artykułu do sklepu, klient otrzyma SMS z informacją o możliwości jego zakupu. Od tego momentu Użytkownik ma 7 dni na zakup produktu. Przed zakupem artykułu weryfikowany jest wiek kupującego. Więcej informacji o Winnicy Lidla klienci znajdą w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”.

Wybranych nowości klienci mogą szukać w sklepach stacjonarnych Lidl Polska oraz na platformie rezerwacyjnej Winnicalidla.pl. Dodatkowo portal Winnica Lidla zawiera wiele ciekawych artykułów w zakresie kultury i tradycji kulinarnych z różnych stron świata.

Jakie wybrać wina na lato, a jakie na grilla?

Wina gronowe czerwone są bardziej głębokie i pełne w smaku. Bogate w czerwone owoce, aromatyczne przyprawy oraz taniny dają przyjemne uczucie na języku. Wytrawne sprawdzą się do dań mięsnych, jak: gęsina, szynka czy dziczyzna. Z kolei wina półwytrawne to dobre rozwiązanie na trwający sezon grillowy. Takie wina sprawdzą będą pasować do mięs czy szparagów.

Winna białe to bardziej lekka i przyjemna propozycja na ciepłe dni. Są subtelne, orzeźwiające, pełne świeżych, cytrusowych aromatów. Będą pasować do serów, świeżych owoców, ryb i grillowanych warzyw. Wytrawne propozycje sprawdzą się również w połączeniu z: drobiem, owocami morza czy zimnymi przekąskami. Idealne na aperitif, pobudzające łaknienie, są również napoje musujące.

