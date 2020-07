Lidl stworzył linię obuwia z recyklingowego plastiku

Lidl po raz pierwszy stworzył linię obuwia – Crivit Ocean Bound Plastic – do produkcji której wykorzystano recyklingowy plastik. To kolejny krok sieci w walce o czystszą planetę. Buty Crivit Ocean Bound Plastic będą dostępne we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidla od 3 sierpnia. W sprzedaży online na lidl-sklep.pl pojawią się od 27 lipca.