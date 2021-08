Lidl szuka 500 pracowników do sklepów i magazynów

Od 1 września Lidl wprowadza kolejny benefit dla pracowników oraz ich najbliższych. To eTutor czyli platforma do samodzielnej nauki języków obcych online. Jednocześnie firma kontynuuje kampanię „Twoja praca na lata”.

Lidl szuka 500 pracowników do sklepów i magazynów, fot. shutterstock

Działania prowadzone są pod hasłem „Mam umowę na bezpieczną przyszłość”. W ten sposób Lidl Polska chce zwrócić uwagę na wartości, jakie wyróżniają sieć jako pracodawcę: stabilność zatrudnienia, benefity pozapłacowe nie tylko dla pracowników, ale także dla ich rodzin oraz konkurencyjne na rynku zarobki i równość płacową. Na kandydatów czeka obecnie ponad 500 miejsc pracy w sklepach i magazynach Lidla.

Kampania „Mam umowę na bezpieczną przyszłość”

Najnowsza odsłona kampanii employer brandingowej „Praca na lata” rozpocznie 23 sierpnia. Tym razem działania rekrutacyjno-wizerunkowe będą prowadzone pod nowym hasłem „Mam umowę na bezpieczną przyszłość”. Lidl swoimi działaniami chce podkreślić wartości, które mają zachęcić potencjalnych kandydatów do aplikowania. Przede wszystkim są to atrakcyjne warunki zatrudnienia, które firma zapewnia swoim pracownikom i oferuje kandydatom. Lidl Polska to także stabilny pracodawca, co pozytywnie zweryfikował czas pandemii – sieć otwiera nowe sklepy oraz notuje wzrost zatrudnienia. Ważnym ogniwem są również benefity, które sieć oferuje swoim pracownikom, ale też ich najbliższym. W trakcie kampanii Lidl Polska planuje zatrudnić 500 pracowników do swoich sklepów i magazynów.

Od marca 2021 r. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, zarabiają od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast już po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

Od września wszyscy pracownicy Lidl Polska oraz ich bliscy będą mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji, dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online. Aplikacja umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie. Ta platforma do samodzielnego uczenia się języków obcych online stawia na codzienne porcje wiedzy, mobilność i językową zabawę. Wyznaczamy własne zasady i cele, dostosowujemy tempo do swoich możliwości. Pracownicy Lidla otrzymają darmowy dostęp do dwóch kompleksowych kursów –angielskiego i niemieckiego.

Lidl z pakietem benefitów pozapłacowych

Lidl Polska gwarantuje swojej załodze i członkom rodziny pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia oraz wyprawka „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – sieć promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne.

W 2019 r. sieć stworzyła konkurs „Lidl Fair Pay”. Nagroda docenia przedsiębiorstwa wyznaczające wysokie standardy na polskim rynku w zakresie równości płacowej kobiet i mężczyzn, czyli te, które stosują jednakowy system wynagrodzeń dla pracowników na tym samym stanowisku, kierując się wyłącznie kryterium kompetencji. Partnerem merytorycznym „Lidl Fair Pay” jest międzynarodowa firma doradcza Korn Ferry, która poddaje szczegółowej analizie wszystkie dane firm zgłoszonych do nagrody.

Nowa odsłona kampanii „Praca na lata” obejmie działania online, outdoor, social media, a także w radiu i prasie. Jej bohaterami są pracownicy sklepów i magazynów Lidla wraz ze swoimi dziećmi. Działania będą prowadzone od 23 sierpnia do 12 września.