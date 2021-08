Lidl testuje aplikację zakupów z ominięciem kas

Lidl poinformował o wdrożeniu usługi „scan as you shop”, w ramach pilotażu w sklepie w południowo-zachodnim Londynie – informuje The Grocer. Szczegóły usługi jednak zostały usunięte ze strony Lidla wkrótce po ich opublikowaniu.

Jak tłumaczy The Grocer, usługa ma umożliwić klientom samodzielne skanowanie produktów za pomocą smartfonów podczas zakupów. Korzystając z aplikacji, klienci będą musieli zeskanować kod kreskowy wygenerowany na urządzeniu przy kasie przed dokonaniem płatności.

Aplikacja Lidl Go

Wstępna wersja aplikacji na smartfony, o nazwie „Lidl Go”, była dostępna do pobrania 3 sierpnia ze sklepu z aplikacjami Google Play. Po zarejestrowaniu konta – które może być istniejącym kontem w aplikacji lojalnościowej Lidl Plus – klienci mogli „Po prostu skanować przedmioty podczas zakupów” – informuje instrukcja obsługi w aplikacji Lidl Go.

W dniu 23 lipca dyskont złożył wniosek o znak towarowy „Lidl Go” dotyczący „systemów samoskanujących dla klientów”.

Strona warunków korzystania z aplikacji na brytyjskiej stronie internetowej Lidla mówi: „Aplikacja pozwala użytkownikom ‚samodzielnie skanować’ przedmioty podczas zakupów w wybranych sklepach Lidla, a następnie płacić za nie przy kasie za pomocą kodu kreskowego wygenerowanego przez aplikację”.

