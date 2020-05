Lidl testuje nowy sposób zakupów

Pandemia koronawirusa mocno zmieniła zachowania konsumentów, którzy z jednej strony muszą dostosować się do nowych zasad wyznaczanych przez rząd, z drugiej - zmniejszają czas przebywania w sklepach do minimum. Wiele sieci handlowych wychodzi temu naprzeciw i łączy sprzedaż tradycyjną z internetową. Do tego grona dołącza również Lidl, który pracuje nad nowym modelem zakupów dostosowanym do obecnych warunków i potrzeb klientów.