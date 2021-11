Lidl: Testy na Covid biją rekordy sprzedaży

Testy na Covid w Lidlu. Lidl wprowadził kilka miesięcy temu do oferty dwa rodzaje testów na obecność koronawirusa. Od kilku tygodni sprzedaż produktów rośnie. Występują braki towaru w e-sklepie, ale niedługo testy znów będą dostępne.

Testy na Covid w Lidlu oferowane są w dwóch rodzajach. Sprzedaż rośnie, chwilowe braki w e-sklepie. fot. shutterstock

Testy na covid Lidl

- Ze względu na obecne warunki w tym roku do sprzedaży włączyliśmy testy antygenowe w kierunku SARS-COV-2 (64,99 zł/ 5 sztuk / 1 opak.) oraz testy serologiczne Primacovid (19,99 zł/ 1 szt. / 1 opak.) na przeciwciała COVID-19. Klienci mogą także kupić w naszych sklepach maski ochronne czy środki do dezynfekcji dłoni i powierzchni - mówi Aleksandra Robaszkiewicz z sieci Lidl.

Lidl Testy antygenowe hitem sprzedaży

Testy antygenowe oraz serologiczne w kierunku COVID-19 są dostępne w stałej w sklepach stacjonarnych. Klienci sieci Lidl mogą kupić je bezpośrednio przy kasie.

- Testy mogą być przejściowo niedostępne w sprzedaży w sklepie internetowym, jednak niedługo wrócą do jego oferty. Od kilku tygodni zauważamy wzrost sprzedaży obu oferowanych przez nas testów, co jest wynikiem rosnącej liczby zakażeń. Ze względu na społeczną odpowiedzialność warto w apteczce domowej posiadać test antygenowy, który w przypadku ewentualnej infekcji daje możliwość sprawdzenia, czy jest to zakażenie koronawirusem, czy standardowe przeziębienie - wyjaśnia przedstawicielka sieci.

Lidl. Testy Covid w jakiej cenie

Są one przeznaczone do samokontroli i mogą być wykonane w warunkach domowych.

Na wprowadzenie testów na obecność koronawirusa do swojej oferty zdecydowały się również takie sieci jak m.in. Biedronka, Aldi, Intermarche, Bricomarche, Hebe, stacje Shell, Kaufland czy Netto.

Według majowego badania Havas Media Group, z testów dostępnych w sklepach skorzystało 5% badanych, a 6% planowało ich zakup w przyszłości.