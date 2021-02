Lidl uruchamia dwutysięczną kasę samoobsługową

Lidl Polska stale wprowadza nowe rozwiązania, dzięki którym zakupy są bardziej komfortowe i dużo szybsze. Jedną z innowacji, testowanych z sukcesem przez sieć od wielu miesięcy, są kasy samoobsługowe. Ze względu na duże zainteresowanie klientów tym typem kas, Lidl Polska nieustannie rozszerza test na kolejne sklepy. 4 lutego zostanie uruchomiona 2000. kasa samoobsługowa w sklepie Lidl Polska. Obecnie kasy tego typu działają już w ponad 300 sklepach sieci.

– Kasy samoobsługowe to udogodnienie dla klientów i pracowników. Rozwiązanie to jest wygodne dla osób, które chcą zrobić szybkie zakupy najpotrzebniejszych produktów. Kasy samoobsługowe odciążają również pracowników, którzy mają więcej czasu, aby zająć się innymi zadaniami na sali sprzedaży. Nadal jednak zauważamy, że duża część naszych klientów preferuje korzystanie z kas tradycyjnych obsługiwanych przez pracownika. Ten sposób finalizacji zakupów jest bardziej komfortowy dla osób robiących duże zakupy. Zamierzamy dalej rozwijać sieć kas samoobsługowych w naszych sklepach, pamiętając jednak o tym, jak istotna i pomocna dla klientów jest praca naszych pracowników sprzedaży – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Kasy samoobsługowe to nie jedyna innowacja wprowadzona przez Lidl Polska. Klienci już od dłuższego czasu z zainteresowaniem korzystają z platformy do rezerwacji alkoholu winnicalidla.pl, dzięki której mają dostęp do szerokiego wyboru trunków.

Kolejnym rozwiązaniem jest aplikacja Lidl Plus, za pośrednictwem której firma udostępnia klientom liczne promocje i kupony, praktyczne e-paragony, dostęp do gazetek, możliwość płatności mobilnych Lidl Pay oraz wydłużony do 30 dni okres na zwrot artykułów przemysłowych. Lidl Polska z powodu epidemii przyspieszył prace nad funkcjonalnością Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus, która umożliwia dokonywanie płatności mobilnych. Obecnie już wszyscy klienci Lidl w całej Polsce mogą skorzystać z tej możliwości i płacić za zakupy, wyłącznie korzystając ze swojego smartphone’a oraz aplikacji Lidl Plus (opcja płatności Lidl Pay).