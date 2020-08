Lidl uruchomił tysięczną kasę samoobsługową

Coraz większą popularnością klientów cieszą się kasy samoobsługowe, których w Lidlu w sierpniu jest już tysiąc. Osoby dokonujące codziennych zakupów zauważyły, że dzięki samodzielnemu kasowaniu produktów skraca się czas przebywania w sklepie.

- Innowacje, które wprowadzamy to zawsze wartość dodatkowa, np. platforma do rezerwacji alkoholu winnicalidla.pl, na której nasi klienci mają dostęp do szerokiego wyboru trunków, czy aplikacja Lidl Plus, którą pobrało już ponad 6 milionów użytkowników, którzy cenią sobie liczne promocje i kupony, praktyczne e-paragony, dostęp do gazetek, możliwość płatności mobilnych Lidl Pay oraz wydłużony do 30 dni okres na zwrot artykułów przemysłowych - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.

- Kolejnym wygodnym rozwiązaniem, które testujemy z sukcesami od wielu miesięcy, są kasy samoobsługowe. Zauważamy, że przekonuje się do nich coraz więcej naszych klientów. Korzystając z takiej kasy podchodzimy bezpośrednio do urządzenia, omijając ewentualną kolejkę, a tempo kasowania wyznaczamy sobie sami. Każdy, kto choć raz skorzysta z tego rozwiązania z pewnością je doceni. W naszych sklepach od 10. sierpnia znajdzie się już 1000 takich urządzeń. Jednym z głównych celów wprowadzenia kas samoobsługowych jest odciążenie pracowników, którzy mają więcej czasu, aby zająć się innymi zadaniami na sali sprzedaży - dodaje.