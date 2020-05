Lidl: Wartość wyeksportowanych produktów marek własnych sieci wyniosła 3,1 mld zł

Spośród 25 zagranicznych rynków, największa współpraca eksportowa za pośrednictwem sieci Lidl odbywała się z Litwą, Słowacją, Czechami, Rumunią i Węgrami, a najbardziej istotne produkty w eksporcie stanowiły polskie wędliny, świeże mięso, sery i pieczywo.

Lidl Polska podkreśla, że wymaga wysokich standardów i profesjonalizmu, ale jednocześnie ta relacja to również szansa na rozwój dla polskich firm. Od czterech lat sieć współpracuje z polską, rodzinną firmą Mirko, zajmującą się przetwórstwem ryb. Innym przykładem współpracy sieci Lidl Polska z dostawcą jest 15-letnia relacja handlowa z Przetwórstwem Rybnym Łosoś. Na przestrzeni ostatnich lat dostawca potroił sprzedaż oraz zwiększył zatrudnienie o ponad 50%. Sieć od lat jest także głównym partnerem biznesowym dla firmy Indrol, posiadającej 100% polskiego kapitału.

Dekadę do sklepów Lidl Polska swoje produkty dostarcza blisko 100-letnia, rodzinna piekarnia Nowel z Legionowa. – Od samego początku współpracy z Lidlem osiągaliśmy trzycyfrowe wzrosty, rosnąc z roku na rok dwu czy nawet trzykrotnie. W ciągu tych 10-ciu lat sprzedaliśmy w sklepach Lidla prawie 2 miliardy produktów – mówi Michał Zajezierski, Wiceprezes Nowel.

Od blisko czterech lat Lidl Polska współpracuje również ze Stowarzyszeniem Sady Grójeckie. Głównym produktem, który zaistniał na rynku krajowym dzięki wspólnym działaniom sieci i dostawcy, są Jabłka Grójeckie certyfikowane Chronionym Oznaczeniem Geograficznym.

Lidl Polska dokłada starań, aby dostawcy byli zabezpieczeni pod względem zbytu produktów oraz finansowo – w uzasadnionych przypadkach firma skraca terminy płatności. Dla przykładu pomimo tego, iż popyt na kwiaty cięte i doniczkowe znacznie spadł, sieć odbiera dostawy od polskich dostawców – Nowacki Tulipany oraz JMP Flowers, co pozwala im przetrwać aktualną sytuację.

Innym przykładem jest polska firma Serpol Cosmetics produkująca kosmetyki pod marką Cien: mydła w płynie, szampony, sól do kąpieli, emulsje do higieny osobistej. Lidl wspólnie z producentem wprowadził także nowy produkt: Cien Mydło antybakteryjne. Produkty Serpol Cosmetics znajdują się w sklepach Lidla w Polsce, ale także w zagranicznych placówkach sieci. Dzięki tej współpracy firma Serpol odnotowała wzrost sprzedaży w ujęciu ilościowym o kilkadziesiąt procent w porównaniu do średniej sprzedaży miesięcznej, osiąganej w 2019 r.