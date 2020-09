Lidl wdrożył całościową strategię REsetPlastic obejmującą pięć obszarów działania

15 września obchodzimy Dzień Opakowań, który został ustanowiony już w 2007 r. przez Polską Izbę Opakowań, aby zwrócić uwagę na istotę ich wykorzystania w naszym codziennym funkcjonowaniu. Wszelkiego rodzaju opakowania towarzyszą konsumentom praktycznie na każdym kroku. Pełnią istotną rolę, chroniąc produkty przed zniszczeniem, natomiast w przypadku żywności pomagają również w utrzymaniu świeżości oraz stanowią nośnik informacji o produkcie. Czy zawsze są jednak niezbędne?

Redukując plastik, odpowiednio go segregując i przetwarzając możemy wpłynąć na poprawę środowiska. Firma Lidl Polska jest tego świadoma, dlatego już dwa lata temu zobowiązał się, że do 2025 r. ograniczy zużycie plastiku o 20% w opakowaniach produktów marek własnych, a także że będą one w 100% nadawały się do ponownego przetworzenia. Są to ambitne cele, nad którymi sieć pracuje systematycznie już od dawna.

Lidl Polska jako część Grupy Schwarz wdrożył całościową strategię REsetPlastic obejmującą pięć obszarów działania: od redukowania i projektowania przez recykling i niwelowanie wykorzystania plastiku po innowację i edukację. W ten sposób wizja „mniej plastiku” staje się rzeczywistością.

W sklepach sieci Lidl Polska już funkcjonuje wiele korzystnych dla środowiska rozwiązań. W strefie Ryneczku Lidla, czyli tuż obok warzyw i owoców możemy znaleźć woreczki wielokrotnego użytku do pakowania warzyw i owoców. Woreczki wykonane są w 100% z poliestru, którego produkcja mniej obciąża środowisko m.in. dzięki mniejszemu zużyciu wody (w przeciwieństwie np. do produkcji bawełny) i w 100% nadają się do recyclingu. Są wytrzymałe i można je prać w pralce, w temperaturze 30ᵒC. Dodatkowo są bardzo wygodne w czasie zakupów – materiał, z którego woreczek jest wykonany to ażurowa siateczka, więc przy kasie nie ma potrzeby jego otwierania.

W ubiegłym roku Lidl Polska wprowadził także innowacyjną metodę znakowania BIO warzyw naturalnym światłem. Tzw. „tatuowanie” bezpośrednio na skórce jest w pełni bezpieczne oraz pozwala na wyeliminowanie kolejnych plastikowych opakowań. Natomiast na początku roku we wszystkich sklepach sieci pojawiły się także torby na zakupy z certyfikatem Blue Angel, wykonane w 80 % z surowców z recyklingu i w 100 % nadające się do recyklingu.

Są to wybrane przykłady wskazujące na aktywne uczestniczenie sieci Lidl w globalnym redukowaniu produkcji plastiku. W ramach Dnia Opakowań Lidl Polska apeluje o racjonalne podejście w tym zakresie zarówno po stronie firm jak i konsumentów.

