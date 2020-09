Lidl wprowadza oznaczenia twardości ziemniaków

W Lidlu znajdziemy m.in. ziemniaki mączyste (odmiana Lilly), z których można przygotować puree, kopytka, pyzy, knedle, kartacze lub placki, o twardości 2. Dostępne są także ziemniaki do gotowania (odmiana Gala), z których przygotujemy dania obiadowe, twardość 4.

W ofercie są również ziemniaki sałatkowe do sałatek, ziemniaków w mundurkach oraz zapiekanek. Ich stopień twardości to 5. Z ziemniaków do pieczenia (odmiana Melody), o twardości 2, przygotujemy frytki, ziemniaczane łódeczki oraz ziemniaki na grilla.

W ofercie sieci dostępne są także ziemniaki z Wielkopolski o tradycyjnych odmianach: Lord i Denar.

W sklepach sieci można znaleźć ok. 170 różnych rodzajów warzyw i owoców.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.