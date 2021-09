Lidl: Wraca piwna promocja 4+4 gratis

Lidl przygotował kolejną promocję dla fanów piwa. W piątek 17 września użytkownicy aplikacji Lidl Plus, będą mogli skorzystać z promocji "wszystkie piwa w butelce, 4+4 gratis".

Piwna promocja 4+4 gratis wraca do Lidla/fot. shutterstock

Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocji? Należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie w dowolnym sklepie sieci.

Lidl wraca z piwną promocją 4+4 gratis

Szczegóły promocji a także pełna lista piw objętych akcją są dostępne w aplikacji w dniu obowiązywania kuponu. Kupon przeznaczony jest do jednorazowego użytku. W promocji piwnej będą mogli wziąć udział jedynie pełnoletni klienci.

Aplikację Lidl Plus można bezpłatnie pobrać z Google Play, Appstore oraz Huawei Store.