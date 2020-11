Lidl wydał książkę „Dom. O domowym gotowaniu, domowych sprawach i domowym szczęściu”

Ostatni rok i aktualne wydarzenia wpłynęły na nasze zachowania oraz życie codzienne w wielu obszarach. Większą wagę przywiązujemy teraz do naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Wybierając się na zakupy, odwiedzamy sklepy, w których zapewnione są środki bezpieczeństwa – np. płyny do dezynfekcji. Nasze relacje z dziećmi, rodziną i przyjaciółmi, dzięki częstszym rozmowom oraz spędzaniu więcej czasu ze sobą, stają się mocniejsze.

Zmieniło się również postrzeganie przez nas mieszkań oraz domów, które w wielu przypadkach stały się naszym miejscem pracy i zdalnej nauki. W domach spędzamy więcej czasu, przez co szukamy atrakcji, które urozmaicą nam te chwile. Aż 41% badanych konsumentów jest zainteresowanych treściami udostępnianymi w mediach społecznościowych, które dotyczą właśnie spędzania czasu w domu. O wszystkim, co związane jest z domem, znajdziemy również informacje w najnowszej książce wydanej przez sieć Lidl Polska.

Jakie produkty zawsze warto mieć w domowej kuchni? Jak nie marnować żywności i jak dobrze oszczędzać? Dlaczego warto mieć w domu rośliny? Jak przygotować domowe SPA? Jak założyć ogródek na balkonie? Czym nie karmić domowych zwierząt? Na te wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w nowej książce wydanej przez Lidl Polska. Publikacja „Dom. O domowym gotowaniu, domowych sprawach i domowym szczęściu” będzie dostępna od poniedziałku, 9 listopada, w ramach specjalnej promocji we wszystkich sklepach sieci.

Książka została wydana w ponad 1,5 miliona egzemplarzach. Czytelnicy znajdą w niej aż 6 rozdziałów na temat gotowania, oszczędzania, ekologii, domowych roślin i zwierząt czy naturalnej pielęgnacji ciała. Dwa rozdziały – dotyczące roślin oraz domowego SPA – powstały we współpracy z blogerkami, które specjalizują się w tych dziedzinach.

– Duża część z nas spędza ostatnio jeszcze więcej czasu w domu. Nasze mieszkania to w wielu przypadkach nie tylko strefy do relaksu, ale również do pracy oraz nauki. Chcemy być blisko naszych klientów, dlatego postanowiliśmy podzielić się z nimi wskazówkami dotyczącymi sfery domowej. Mamy nadzieję, że książka wzbudzi zainteresowanie i nasi klienci z chęcią będą szukać w niej ciekawych i prostych przepisów czy treści dotyczących nie tylko żywności, ale również ekologii, roślin, zwierząt oraz codziennej pielęgnacji – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.

Książka „Dom. O domowym gotowaniu, domowych sprawach i domowym szczęściu” będzie dostępna w sklepach Lidl w całej Polsce. Aby zdobyć jeden z egzemplarzy, wystarczy zebrać sześć pieczątek. Każda z nich będzie przyznawana klientowi za zakupy o wartości minimum 50 zł (w tym jedno warzywo lub owoc). Szczegóły promocji oraz regulamin będą dostępne na stronie www.lidl.pl. Akcja promocyjna trwa od 9 listopada do 5 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

