Lidl: Wydłużone godziny otwarcia sklepów, płatności mobilne i kasy pierwszeństwa

- Dbamy o bezpieczeństwo pracowników i klientów we wszystkich sklepach Lidl Polska. Nasi pracownicy są wyposażeni w przyłbice ochronne – środek ochrony osobistej osłaniający jednocześnie jamę ustną, nos i oczy. Stanowiska kasowe cały czas pozostają odgrodzone szybą ochronną wykonaną z plexi. Pracownicy wszystkich sklepów oraz biur mają ciągły dostęp do środków dezynfekujących - mówi serwisowi portlaposzywczy.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications

Lidl Polska

- Z powodu epidemii przyspieszyliśmy również prace nad funkcjonalnością Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus, która umożliwia dokonywanie płatności mobilnych. Obecnie już wszyscy klienci Lidl w całej Polsce mogą skorzystać z tej możliwości i płacić za zakupy, wyłącznie korzystając ze swojego smartphone'a oraz aplikacji Lidl Plus (opcja płatności Lidl Pay) - dodaje.

- W sklepach oraz na naszej stronie internetowej wciąż przypominamy wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące prawidłowego mycia rąk oraz stosowania zasad ochrony podczas kichania czy kaszlu. Ponadto udostępniliśmy kasy pierwszeństwa: wolontariuszom wspierającym seniorów w dokonywaniu zakupów spożywczych, lekarzom, pielęgniarkom i pielęgniarzom, ratownikom medycznym oraz tzw. służbom mundurowym - tłumaczy.

- Dodatkowo w celu zapewnienia większego komfortu oraz maksymalnego możliwego bezpieczeństwa podczas dokonywania zakupów, od 15 października część naszych sklepów jest otwarta jeszcze dłużej dla naszych klientów. Sklepy Lidl Polska obecnie funkcjonują w kilku wariantach godzinowych m.in.: m.in. 06:00-22:00, 06:00-23:00, 06:00-24:00 oraz całodobowo - mówi przedstawicielka Lidla.

- W związku z nowym rozporządzeniem wydanym przez ustawodawcę, od 15 października br. w sklepach Lidl Polska codziennie w godzinach 10:00 – 12:00 obowiązują „Godziny dla seniora", czyli dla osób powyżej 60. roku życia. Jako firma respektujemy tę regulację. Nowe zasady mają na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów przebywających na terenie sklepu oraz zapewnienie im okna czasowego na dokonanie zakupów z wykluczeniem osób młodszych, które mogą potencjalnie stwarzać ryzyko zakażenia dla klientów 60+, którzy znajdują się w sklepie. W dalszym ciągu będziemy obserwować sytuację oraz wprowadzać udogodnienia i zabezpieczenia w trosce o naszych klientów i pracowników - podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz.