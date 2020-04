Lidl wyposaża wszystkich pracowników sklepów w przyłbice ochronne

Bezpieczeństwo pracowników i klientów jest dla Lidl Polska priorytetem, dlatego sieć zdecydowała się na wprowadzenie kolejnego rozwiązania. W tym tygodniu firma – jako pierwsza sieć sklepów tego formatu w Polsce – rozpoczęła przekazywanie dodatkowego środka ochrony osobistej. W przyłbice zostaną wyposażeni wszyscy pracownicy ponad 700 sklepów w Polsce. Przyłbica to rodzaj maski chroniący jednocześnie jamę ustną, nos i oczy. W odróżnieniu od wielu maseczek jest przeznaczona do wielokrotnego użytku i jest wygodna w użyciu.

Do tej pory w obiektach Lidl Polska zostały zamontowane specjalne ekrany ochronne wykonane z plexi przy stanowiskach kasowych, a na podłogach wyznaczone bezpieczne odległości między osobami stojącymi w kolejce. Wprowadzono również zmiany w modelu działania – zespoły pracowników są dzielone na grupy tak, aby kontakt między nimi był jak najmniejszy. W każdym sklepie i biurze Lidl Polska pracownicy mogą korzystać z podajników ze środkami dezynfekcyjnymi oraz płynów antybakteryjnych lub rękawiczek ochronnych.

Klienci odwiedzający sklepy powinni pamiętać o pozostałych środkach ostrożności. Przy taśmie w strefie wypakowywania zakupów przy kasach fiskalnych („strefa X”) powinna przebywać wyłącznie jedna osoba, a pozostali klienci stojący w kolejce powinni pamiętać o zachowaniu 2 metrów odległości między sobą. W sklepach zamieszczone są oznaczenia poziome i pionowe, które pomogą klientom zachować bezpieczną odległość między sobą. Lidl Polska zachęca również do płatności bezgotówkowych – przy pomocy kart bankowych czy telefonu komórkowego.

Dzięki współpracy z eService we wszystkich sklepach Lidl można skorzystać z możliwości płatności zbliżeniowej do 100 zł bez konieczności wpisywania kodu PIN. Z powodu epidemii sieć przyspieszyła również prace nad funkcjonalnością Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus, która umożliwia dokonywanie transakcji mobilnych. Od środy, 8 kwietnia 2020 r., wszyscy klienci Lidl w całej Polsce mogą skorzystać z tej możliwości i płacić za zakupy wyłącznie korzystając ze swojego smartphone’a oraz aplikacji Lidl Plus (opcja płatności Lidl Pay). Sieć emituje również komunikaty przypominające zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące m.in. prawidłowego mycia rąk czy stosowania zasad ochrony podczas kichania czy kaszlu.